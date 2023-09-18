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    В Пскове суд оштрафовал журналистку Прокопьеву* за дискредитацию ВС РФ

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    Псковский городской суд признал журналистку Светлану Прокопьеву* (признана в РФ иноагентом) виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ.

    «Суд признал Прокопьеву виновной и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей», — сообщает 18 сентября объединенная пресс-служба судов Псковской области.

    Напомним, Прокопьеву в начале 2019 года обвинили в оправдании терроризма по статье, санкции по которой доходят до семи лет лишения свободы. Уголовное преследование началось после ее публикации. Летом 2020 года журналистку приговорили к штрафу в полмиллиона, который собрали довольно быстро за счет пожертвований.

    В марте 2022 года Светлана Прокопьева покинула Россию. Этому предшествовали обыски у псковских политиков, активистов и журналистов.

    *Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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