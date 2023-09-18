«Илим» избавился от всего американского. Лесопромышленный холдинг перешел в 100% владение российскими владельцами

Фото: ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов Поделиться Поделиться





В лесной отрасли России 18 сентября 2023 года перевернулась одна из самых ярких страниц. С рынка окончательно ушли иностранные инвесторы из крупнейшей в мире профильной корпорации International Paper.



Приход в 2006 году International Paper на российский рынок ознаменовал собой окончание предыдущей знаковой эпохи на рынке — длительного периода т.н. «лесных войн». В тех войнах было несколько фронтов, но самый яркий и публичный — тот, который проходил через Котлас и Братск, знаменитая битва «Илим Палпа» со структурами Олега Дерипаски.



Группа «Илим» взяла свое имя от реки Илим, притока Ангары, где сосредоточены крупные энергетические и лесопромышленные предприятия Иркутской области. Управлять из Петербурга лесными активами на огромных просторах России компания начала еще в далеком 1992 году. В числе партнеров значились братья Борис и Михаил Зингаревичи, Захар Смушкин, Леонид Ерухимович. В сети остались данные о том, что одним из миноритариев значился и будущий президент России Дмитрий Медведев, который в «Илиме» также работал корпоративным юристом.



Параллельно в Выборге и Светогорске местные ЦБК также активно делились между теми, кто получил контроль за ними в 1990-е и новыми претендентами. В конечном итоге, когда острая фаза дележа прошла и все как-то устаканилось, американская International Paper получила 100% в Светогорском ЦБК. Он не входил в контур партнерства с «Илимом», и Захар Смушкин явно давал понять — он с партнерами на этот актив не претендует.

Вхождение на российский рынок стоило американцам около 640 млн долл. С тех пор, уверял менеджмент компании, ни они, ни российские партнеры не вложили в эти активы дополнительно ни копейки — развитие комбинатов и инвестиции в новые сегменты оплачивалось полностью из прибыли. Захар Смушкин оценивал часть инвестированной прибыли более чем в 270 млрд рублей. Более того, компания активно платила дивиденды: с 2008 года всего примерно 140 млрд рублей, из которых половина пришлась на долю американцев. Так что вряд ли приходится говорить, что поход в Россию был для них убыточным.



Из капитала Светогорского ЦБК (выручка 49 млрд рублей в 2021 году) американцы ушли еще в октябре 2022 года. Актив, как было объявлено, достался только что созданной петербургской компании «Палп Инвест». Ее основным владельцем значится Тимур Габидуллин, который перед этим долго был на ЦБК наемным менеджером при американцах.

Переговоры о выходе из «Илима» длились куда дольше. Один из собеседников «Фонтанки» знает, что согласование шло на правительственном уровне США и РФ, и все было не так уж и просто. Стремление International Paper покинуть российский рынок было обозначено российским партнерам еще летом 2022 года. Ситуацию немного упрощало то, что сделка проходила в швейцарской юрисдикции — 100% в «Илиме» принадлежит местной фирме ILIM HOLDING SA. Однако, можно предположить, что с одной стороны требовалось разрешение на выплаты россиянами полумиллиарда долларов, которых в стране наблюдается острый дефицит, а с другой, требовались гарантии того, что граждане РФ смогут после сделки спокойно распоряжаться своей швейцарской фирмой. По нынешним временам это вовсе не праздный вопрос.



О том, что избавляться от американцев надо как можно скорее, говорит знакомый с ходом сделки источник «Фонтанки», стало понятно после того, как в силу своих юридических сложностей они перестали принимать участие в работе совета директоров. Паритетное владение любым активом — вещь крайне хлопотная, а когда по уставу любое решение требует большинства голосов, а владелец 50% даже не приходит, все стратегические решения оказываются заблокированными. Именно из-за этого, в частности, по итогам прошлого года не принимались решения о выплате дивидендов. А на балансе компании на конец года скопилось 34,8 млрд рублей. Эта сумма вполне сопоставима с тем, что до конца этой недели будет заплачено за 50%-ю долю в «Илиме»



Согласно официальному заявлению, покупателем американской доли в ILIM HOLDING SA стало ООО «Илим Глобал Тимбер Рус», владельцами которого являются Захар Смушкин и Борис Зингаревич. Как теперь будут распределяться силы между ними и Михаилом Зингаревичем и Леонидом Ерухимовичем, не сообщается.



Российский лесопромышленный бизнес, по сути, переворачивает страницу, в которой он доказывал свою привлекательность для крупных западных игроков и стремился к максимальной открытости. Потеря западного финансирования и перспектив интеграции заставляет отечественных лесопромышленников рассчитывать на себя и внимательно изучать азиатских игроков, которые и без того уже прекрасно знакомы с российским лесным бизнесом и его безграничными ресурсами.



Уже к концу 2010 гг. в России работали сотни китайских компаний, инвестировавших в нашу лесную отрасль. До сих пор в крупных российских холдингах они не присутствовали, отдавая предпочтение не переработке, а экспорту леса. Однако в последние годы российские власти поэтапно вводят препятствия для вывоза круглого леса, и азиатским партнерам придется увеличивать вложения и в переработку.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

