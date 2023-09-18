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    В Петербурге вакцинировали 600 тысяч человек. И это не коронавирус

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    Кампания по вакцинации от гриппа в Петербурге набирает обороты — привиты сотни тысяч горожан, отчитался глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

    Фото: Комитет по здравоохранению
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    «Привиты уже более 600 тысяч человек. В городе созданы все условия для того, чтобы сделать прививку с наименьшими затратами времени и сил», — отметил глава комздрава на странице в ВК 18 сентября.

    Он также рассказал, что бригада медработников из Городской поликлиники №40 заехала и в комитет по здравоохранению — Лисовец привился вместе со всеми своими заместителями.

    Как писала «Фонтанка», всего власти Петербурга намерены вакцинировать 60% жителей — более 3,2 млн человек. Какие в наличии есть вакцины — читайте здесь. А график передвижных прививочных пунктов в Петербурге опубликован в этом материале.

    Фото: Комитет по здравоохранению

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