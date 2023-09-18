В Петербурге вакцинировали 600 тысяч человек. И это не коронавирус

Кампания по вакцинации от гриппа в Петербурге набирает обороты — привиты сотни тысяч горожан, отчитался глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
«Привиты уже более 600 тысяч человек. В городе созданы все условия для того, чтобы сделать прививку с наименьшими затратами времени и сил», — отметил глава комздрава на странице в ВК 18 сентября.
Он также рассказал, что бригада медработников из Городской поликлиники №40 заехала и в комитет по здравоохранению — Лисовец привился вместе со всеми своими заместителями.
Как писала «Фонтанка», всего власти Петербурга намерены вакцинировать 60% жителей — более 3,2 млн человек. Какие в наличии есть вакцины — читайте здесь. А график передвижных прививочных пунктов в Петербурге опубликован в этом материале.