В Петербурге начали работать передвижные прививочные пункты. «Фонтанка» публикует график

В рамках стартовавшей в конце августа прививочной кампании против гриппа в Петербурге у станций метро стали появляться первые передвижные пункты.
Вот график их работы.
Всего до декабря этого года планируется привить более 3 млн горожан, среди которых только полмиллиона — дети. Особое внимание уделят группам риска — пенсионерам, медицинским работникам и педагогам, а также петербуржцам страдающим хроническими заболеваниями.
Для вакцинации в Петербург уже привезли первую партию вакцины «Ультрикс Квадри» в количестве 75,6 тысячи доз. А вскоре ждут еще вакцину «Совигрипп».
Пройти иммунизацию можно бесплатно в часы работы пунктов.