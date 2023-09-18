Более 755 тысяч учебников по истории с разделом про СВО поставили в регионы России

Новые учебники по истории для 11-х классов поставили во все регионы России. Об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе Минпросвещения. Всего в школы страны отправили более 755 тысяч экземпляров. Как заявили в министерстве, новый учебник основан «на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому нашей страны».



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в пособии обновлены разделы за последние 40 лет и добавлена глава о специальной военной операции. Учебник подготовили в сжатые сроки, решение о его разработке приняли в декабре 2022 года. Одним из авторов стал помощник президента Владимир Мединский.

