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    Более 755 тысяч учебников по истории с разделом про СВО поставили в регионы России

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    Новые учебники по истории для 11-х классов поставили во все регионы России. Об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе Минпросвещения. Всего в школы страны отправили более 755 тысяч экземпляров. Как заявили в министерстве, новый учебник основан «на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому нашей страны».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в пособии обновлены разделы за последние 40 лет и добавлена глава о специальной военной операции. Учебник подготовили в сжатые сроки, решение о его разработке приняли в декабре 2022 года. Одним из авторов стал помощник президента Владимир Мединский.

    Помимо этого, к 2024 году в Минпросвещения планируют создать единый учебник по истории для учеников 5–9 классов. А до конца 2025 года в министерстве обещают подготовить единые учебники по всем предметам, заявил министр Сергей Кравцов.

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