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    Водитель Hyundai насмерть сбил пешехода на «зебре» в Шушарах

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    Смертельное ДТП с пешеходом произошло утром 17 сентября в Пушкинском районе Петербурга. Молодой человек угодил под машину, переходя дорогу по «зебре».

    В 7:22 у дома 54 по Колпинскому шоссе в Шушарах 22-летний житель Павловска на своем Hyundai Accent сбил 26-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, стало известно «Фонтанке» 18 сентября. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

    Молодой водитель за 2023 год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД шесть раз: за превышение скорости и выезд на «встречку». По факту наезда на пешехода возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Автомобилисту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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