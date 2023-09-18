Водитель Hyundai насмерть сбил пешехода на «зебре» в Шушарах

Смертельное ДТП с пешеходом произошло утром 17 сентября в Пушкинском районе Петербурга. Молодой человек угодил под машину, переходя дорогу по «зебре».
В 7:22 у дома 54 по Колпинскому шоссе в Шушарах 22-летний житель Павловска на своем Hyundai Accent сбил 26-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, стало известно «Фонтанке» 18 сентября. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Молодой водитель за 2023 год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД шесть раз: за превышение скорости и выезд на «встречку». По факту наезда на пешехода возбудили уголовное дело по