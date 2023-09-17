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    Bloomberg: мировые производители не могут покрыть спрос на дизель

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    Нефтеперерабатывающие заводы не могут производить столько дизельного топлива, сколько необходимо сегодня миру. Это может повлечь негативные последствия для экономики. Об этом 17 сентября пишет агентство Bloomberg.

    Издание отмечает, что неспособность НПЗ удовлетворить нужды рынка может повлечь как рост цен, так и дефицит этого вида топлива, которое необходимо транспортной и промышленной сферам.

    Рост фьючерсов на нефть смотрится «бледно» по сравнению с тем, как растут цены на дизельное топливо, отмечает агентство. В США 14 сентября они выросли выше 140 долларов — рекордно для осени, а в Европе аналогичный показатель вырос на 60%.

    Из-за того, что Россия и Саудовская Аравия продлили ограничения на добычу некоторых видов нефти, в том числе тех, которые закупают для производства дизеля, кризис может усугубиться, считают эксперты.

    «Мы рискуем увидеть сохраняющуюся напряженность на рынке, особенно в том, что касается дистиллятов в зимний период», — сообщил изданию руководитель отдела рынка нефти Международного энергетического агентства Торил Босони.

    Тем не менее Россия тоже не отстает от тренда и переживает рекордно высокие цены на бензин. Неуверенные попытки властей обуздать стремительный рост цен на автомобильное топливо откровенно провалились. Так дорого бензин и дизель не стоили никогда. И причин дешеветь у них пока практически нет. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.

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