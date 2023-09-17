Bloomberg: мировые производители не могут покрыть спрос на дизель

Нефтеперерабатывающие заводы не могут производить столько дизельного топлива, сколько необходимо сегодня миру. Это может повлечь негативные последствия для экономики. Об этом 17 сентября пишет агентство Bloomberg.



Издание отмечает, что неспособность НПЗ удовлетворить нужды рынка может повлечь как рост цен, так и дефицит этого вида топлива, которое необходимо транспортной и промышленной сферам.



Рост фьючерсов на нефть смотрится «бледно» по сравнению с тем, как растут цены на дизельное топливо, отмечает агентство. В США 14 сентября они выросли выше 140 долларов — рекордно для осени, а в Европе аналогичный показатель вырос на 60%.

