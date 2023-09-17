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    В Пушкине задымился очередной автобус

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    В Пушкине, напротив дома № 29 по Оранжерейной улице, днем 17 сентября устроил дымовую завесу очередной лазурный автобус. Видео с места событий прислал «Фонтанке» читатель.

    читатель «Фонтанки»

    На видео видно, что дымом от транспорта основательно заволокло проезжую часть, а информационные табло автобуса мигают.

    «Там произошло ложное срабатывание системы пожаротушения. Водитель, как указано в инструкции, остановился, высадил пассажиров и далее должен принять меры по ликвидации огня. Фактически возгорания не было», — прокомментировали в компании-перевозчике «Вест-Сервис».

    Перевозчик подчеркнул, что дымовой эффект на самом деле дымом не является — это оседание порошка из системы пожаротушения, на асфальте видео след от него.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В Петербурге регулярно горят и дымят автобусы. С 2022 года в городе сгорели 12 автобусов, это не считая задымлений и обычных неисправностей. В июле перевозчиков, чьи транспортные средства отличились, собрали на встречу с транспортным руководством города.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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