На Каменноостровском в кафе тушили горящую кухню

Сообщение о пожаре в доме 10 на Каменноостровском проспекте поступило в 04:07. На кухне кафе на первом этаже здания горели обстановка и перекрытия на общей площади 13 кв.м. В 08:20 пожар локализовали.

На месте работали 15 человек личного состава и три единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали.



Минувшей ночью также тушили мощный пожар в здании ресторана и торгового центра на Бухарестской улице, 47. «Фонтанка» показывала видео с места событий, которое дает представление о катастрофическом характере возгорания.

