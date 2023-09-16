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    На Каменноостровском в кафе тушили горящую кухню

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    Горящее кафе тушили утром 16 сентября в Петроградском районе Петербурга. Подробности сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

    Сообщение о пожаре в доме 10 на Каменноостровском проспекте поступило в 04:07. На кухне кафе на первом этаже здания горели обстановка и перекрытия на общей площади 13 кв.м. В 08:20 пожар локализовали.

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    На месте работали 15 человек личного состава и три единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали.

    Минувшей ночью также тушили мощный пожар в здании ресторана и торгового центра на Бухарестской улице, 47. «Фонтанка» показывала видео с места событий, которое дает представление о катастрофическом характере возгорания.

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