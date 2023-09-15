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    Смольный отказался создавать виртуальную стену памяти медикам, спасавшим петербуржцев в пандемию коронавируса

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    Мемориального сайта, посвященного погибшим в пандемию коронавируса медикам, не будет. Об этом стало известно в пятницу, 15 сентября, из ответа вице-губернатора Олега Эргашева на обращение руководителя фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Александра Шишлова.

    Фото: Пресс-служба «Яблока»
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    «Народный» памятник, установленный на набережной Карповки, был открыт стараниями журналистки Галины Артеменко, активистки Ирины Масловой и депутата ЗакСа Бориса Вишневского при поддержке администрации Петроградского района. Рядом со скульптурой «Печального ангела» (автор — скульптор Роман Шустров, который в 2020 году умер от коронавирусной инфекции) тогда, в марте 2021 года, установили табличку с QR-кодом, ведущим на «самодеятельный» сайт — stenapamyati.ru. Там планировалось разместить список врачей, фельдшеров и медсестёр, отдавших свою жизнь в борьбе за жизни пациентов с COVID-19. Сейчас он не работает по объективным причинам, списка нет. Александр Шишлов просил Олега Эргашева поручить комитету по здравоохранению создать такой сайт и наполнить его необходимой информацией. Вице-губернатор ответил, что увековечить подвиг медиков поименно невозможно, потому что в соответствии с законами «О персональных данных» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на это требуется согласие наследников.

    По данным комитета по здравоохранению Петербурга, официально на рабочем месте жертвами коронавируса за три года пандемии стал 81 медик. Почему Смольный отказывается от поименного увековечивания их памяти, ссылаясь на формальные правила, «Фонтанка» спросила у депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского:

    — Если руководствоваться законом «О персональных данных», тогда и на надгробиях нельзя ничего писать. Что касается сохранения медицинской тайны в соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», то во время эпидемии все СМИ сообщали об умерших от ковида известных людях и медиках, это никого не беспокоило. И хочу напомнить о том, что памятнику на набережной Карповки предшествовало создание Стены памяти на Малой Садовой. На ней размещались портреты с биографиями и причиной смерти медицинских работников с начала пандемии. Никто не возмущался — ни представители власти, ни родственники погибших — наоборот, они помогали нам собирать информацию, были благодарны. <...> Если требуется выполнить требование законодательства, это можно сделать — обратиться к родным погибших (их контакты известны комитетам по здравоохранению и социальной политике) и получить согласие. Этим просто нужно заняться, невеликая работа.

    Фото: Пресс-служба «Яблока»

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    СмольныйКоронавирусМедики
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