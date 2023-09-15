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    «Зенит» заработал больше всех в РПЛ в летнее трансферное окно, а «Спартак» оказался самым убыточным

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    Самым прибыльным футбольным клубом России по итогам летнего трансферного окна стал петербургский «Зенит», заработавший 35 млн евро. Такие данные опубликованы 15 сентября на сайте Transfermarkt.

    «Динамо» из Москвы заняло второе место по суммарной прибыли, увеличив свой баланс на 7,6 миллиона евро. Замыкает тройку лидеров по прибыли московский «Локомотив» с плюсовым балансом почти в 3,5 миллиона евро.

    Самым убыточным оказался московский «Спартак», который ушел в минус на 19,5 млн евро. На втором месте — казанский «Рубин» с отрицательным балансом в 6,8 миллиона евро. На третьем месте по убыткам оказался «Оренбург»: минус 3,4 миллиона евро.

    Напомним, что «Зенит» этим летом продал бразильского нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. В прошлом сезоне бразилец забил 23 гола в РПЛ и был признан лучшим футболистом сезона.

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