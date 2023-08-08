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    Семак назван лучшим тренером сезона-2022/23, а Малком — лучшим игроком

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    Российский футбольный союз назвал лучших по итогам сезона 2022/23.

    В номинации «Лучший тренер» победил наставник «Зенита» Сергей Семак, с которым сине-бело-голубые выиграли пятое чемпионство подряд.

    Лучшим футболистом назван уже бывший игрок петербургской команды Малком, ставший лучшим бомбардиром сезона, забив 23 гола. Лучшей командой стал «Зенит».

    Лучшим молодым футболистом признали 18-летнего Сергея Пиняева из «Локомотива». Пиняев по ходу прошлого сезона перешел из самарских «Крыльев Советов» в «Локомотив». Всего полузащитник сыграл 27 матчей за обе команды во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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