Семак назван лучшим тренером сезона-2022/23, а Малком — лучшим игроком

Российский футбольный союз назвал лучших по итогам сезона 2022/23.
В номинации «Лучший тренер» победил наставник «Зенита» Сергей Семак, с которым сине-бело-голубые выиграли пятое чемпионство подряд.
Лучшим футболистом назван уже бывший игрок петербургской команды Малком, ставший лучшим бомбардиром сезона, забив
Лучшим молодым футболистом признали 18-летнего Сергея Пиняева из «Локомотива». Пиняев по ходу прошлого сезона перешел из самарских «Крыльев Советов» в «Локомотив». Всего полузащитник сыграл