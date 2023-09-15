Лифтинг цен. Чем обернется реформа на рынке подъемных механизмов

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться





Уход «большой четверки» зарубежных производителей лифтов — Otis, Kone, Schindler и Tyssenkrupp — заставил подтянуться отечественных лифтостроителей. Как отмечают эксперты, российские лифты серьезно улучшили качество оборудования и отделочных материалов. Но остались дыры, которые нашими аналогами не прикрыть — и это в первую очередь автоматика, системы управления и частотные преобразователи. Все то, что определяет бесперебойную работу лифта. Пока производители лифтов честно признаются, что некоторые детали не получится импортозаместить даже в ближайшие два года, на рынок хлынули китайские и турецкие подъемные механизмы. Лифты в новостройках комфорт-класса обходятся от 4 до 12 миллионов рублей за штуку, монтаж добавляет к стоимости еще от 3 до 6 миллионов, а затраты неминуемо ложатся в себестоимость стройки.

«Прошлый год можно назвать провальным»

На российском рынке лифтостроения, говорят эксперты, сегодня порядка 30 отечественных производителей подъемного оборудования. Сформировалась даже своя «большая четверка» — Щербинский завод, Карачаровский механический завод, «Метеор Лифт» (бывший Otis) и «Могилевлифтмаш», которые выпускают свыше 5 тысяч лифтов в год каждый. Столько же игроков в категории середнячков с объемом производства от 500 до 5 тысяч лифтов в год — «Мослифт», московский завод «МЭЛ», челябинский «Витчел» и возрожденный Серпуховский лифтостроительный завод, потенциал которого кратно больше (12 тысяч лифтов в год). Ставку делают и на Петербургский лифтовый завод, который пока находится в категории малых, но имеет большие шансы вот-вот примкнуть к «середнякам». В общей своей массе в прошлом году в РФ было смонтировано 46 тысяч лифтов, из которых три четверти покрыли отечественные производители.



—. Из 46 тысяч смонтированных лифтов 75% российские, 25% иностранные, в этих 25% доля Китая и Турции не более 5%, — говорит глава Российского лифтового объединения Петр Харламов.

Несмотря на то, что мощностей российских лифтостроителей на рынке достаточно, чтобы закрыть потребность в лифтах, обойтись без импортных подъемных механизмов пока не получается — растут объемы нового строительства, еще порядка 100 тысяч лифтов по всей стране требуют замены в жилом фонде по программе капремонта, говорит Харламов.



В нынешнем году доля китайских и турецких лифтов на российском рынке резко возросла. И это неудивительно.



— Российские производители не на полную мощность работают. Прошлый год был сложный, его можно назвать провальным. В первую очередь по экономическим показателям. По замене лифтов было мало аукционов, и соответственно замен лифтов, — порядка 10 тысяч, тогда как в 2021 году мы выходили на 18 тысяч лифтов замены. Во-вторых, было повышение цен на металл, в два раза выросли цены на лифт и лифтовое оборудование, — объясняет Харламов.



По оценкам эксперта, цены на российские и подъемные механизмы «из дружественных стран» сейчас находятся в одном диапазоне, а потребность нужно чем-то закрывать. Впрочем, точные цифры будут известны только к концу года — вклад каждого производителя оценивают не по закупленным, а по смонтированным лифтам.

Ждем роста цен на жилье?

Об уходе западных игроков петербургские застройщики вроде бы сильно и не горюют. В сегменте жилья эконом-класса приоритет отдавался отечественным производителям лифтов, говорит генеральный директор региональной организации «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов. А там, где до ухода иностранных игроков вроде Otis ставили зарубежное подъемное оборудование, теперь будут работать лифты, собранные на том же заводе. К примеру, в июне этого года в строящихся жилых домах у Коломяжского проспекта в июне смонтировали 41 лифт компании «Метеор Лифт».



— Системных проблем, что мы не можем из-за отсутствия лифтового оборудования вовремя сдать объект, практически нет, — говорит Алексей Белоусов.

Иначе обстоят дела с высокоскоростными лифтами. Производителей лифтов, которые могли бы двигаться быстрее, чем 2,5 метра в секунду, на российском рынке пока попросту нет. Другое дело, что таких высоток, как Лахта-центр или «Лидер-тауэр», в Петербурге не так много, и лифты в них уже смонтированы. Более того, за последние пять лет высотность новостроек снижается — в марте нынешнего года уже составила 16 этажей, и через пару лет остановится на отметке 14. Но проблему с техобслуживанием уже установленных лифтов и поиском запчастей для них с повестки дня никто не снимал.



С уходом «большой четверки» просел в первую очередь сегмент вип-класса, говорит Алексей Белоусов.

— Именно там есть проблемы, связанные с поставками, комплектующими, новым оборудованием. Но мы понимаем, что поставщики не стоят на месте, находятся варианты, которые позволяют все это привезти через другие страны. Да, это немного дороже. Да, по срокам есть задержки. Но при этом системно рынок не обрушился, — отмечает он.

Задержки поставок, о которых говорит Алексей Белоусов, растягиваются от 2 месяцев до полугода. И здесь застройщикам приходится перестраиваться прямо на ходу. Учитывая изменившиеся сроки, им приходится формировать заявки на оборудование сильно заранее. Чтобы заменить европейский лифт на китайский, заявку вносят в реестр поставок импортозамещения, да так, чтобы параметры конкретного заказываемого лифта соответствовали параметрам, заявленным в проекте. Если застройщик находит лифт, который устраивает его и покупателя и который есть в реестре импортозамещения, поставка состоится быстро. Если необходимое оборудование найти все же не удается, то процесс затягивается — приходится корректировать проект, заново проходить госэкспертизу, а на все это требуется время.



В Setl Group отмечают, что в последние годы по очевидным причинам в компании сменился ряд поставщиков. Критерий отбора поставщика, что иностранного, что российского, кроме безопасности и современного вида, очевиден.

— Важно, чтобы у поставщиков была возможность обслуживать оборудование по гарантии, поэтому этот параметр также влияет на выбор, — говорит директор по строительству Setl Group Виталий Ершов.

На лифтовое оборудование выросла и цена. И дело не только в изменении логистических цепочек, но и в снижении курса рубля.

Игроки строительной отрасли называют размытую вилку удорожания от 30 до 50 процентов, однако подчеркивают, что цена на лифты — вопрос закрытый. Делиться точными данными застройщики не слишком торопятся, поскольку затраты на подъемное оборудование ложатся в себестоимость стройки, а это тот отправной пункт, от которого считается продажная цена жилья.



Лифтостроители в этом вопросе более окровенны: самый простенький лифт сегмента «эконом» на сегодняшний день стоит порядка 2 миллионов рублей, еще половину этой стоимости составляют монтажные работы. Подъемная система комфорт-класса, в зависимости от размера и грузоподъемности, обойдется от 4 до 12 млн руб. за один лифт, монтаж добавит от 3 до 6 млн руб. к стоимости.

Где болит у российских лифтов?

У отечественных лифтов в сравнении с импортными, хоть они и подтянулись в качестве, остались слабые места. Помимо дизайна кабины это в первую очередь автоматика, системы управления. Все то, что определяет бесперебойную работу лифта.

— У нас, к сожалению, до сих пор нет базы, которая могла бы импортозаместить те материалы, которые гарантируют, что это оборудование будет работать бесперебойно, безопасно и качественно, — говорит Алексей Белоусов.



С лебедкой, устройством, которое поднимает и опускает кабину, еще как-то справились — их выпуск наладили на заводах в Сарапуле и Ярославской области. Но удовлетворить потребность всех отечественных лифтостроителей они пока не могут: нужно вкладываться в развитие производства, а в рыночных условиях гарантированного заказа нет. Поэтому многие лифтостроители, в частности Петербургский лифтовый завод (мощность — 250 лифтов в год с потенциалом роста до 600), как и прежде, приобретают лебедки в Китае и вынуждены ждать поставок до полугода.

— Мешает выйти на полную мощность портфель заказов — мы работаем на те контракты, которые заключены. Как и на любом заводе, это работа индивидуально с каждым лифтом, под каждую шахту, которые разрабатываются по документации, — говорит генеральный директор СПБЛЗ Дмитрий Мареев.



Завод «Метеор Лифт» (производство в Петербурге, мощность — 10 тысяч лифтов в год, в планах вырасти до 15 тыс., в июне этого года выпустили 719 штук, на 14% больше, чем годом ранее), который поддерживает правительство города, переключился на оцинкованную сталь Новолипецкого металлургического комбината. Французские точечные светильники, светодиодные ленты и панели заводу теперь поставляет петербургская компания.



А вот российской замены частотным преобразователям, которые отвечают за плавность хода кабины и открывания дверей, принимает на себя перепады напряжения, нет — российские лифтостроители вынуждены закупать импортные. Свет в конце тоннеля все же брезжит — «Метеор Лифт» взялся за их разработку в начале этого года.

— Но они говорят, что только в конце 2025 года начнут выпускать этот продукт. Поэтому в этот период мы будем использовать иностранную технику, — делится Петр Харламов.



Не поддается замещению еще одна маленькая, но важная деталь микроэлектроники — чипы контроллера, которые используют в станции управления. Пока отечественные лифтостроители довольствуются китайскими. Решить эту проблему своими силами лифтостроители не смогут — отрасль микроэлектроники скорее ближе к космической промышленности, самолетной, автомобильной, связи. На них и вся надежда.

Приходится закупать в Китае фотозавесу — устройство, которое не позволяет дверям лифта закрыться, когда в дверном проеме фиксируется движение. Российских аналогов фотозавесе нет.

«Ну, год мы с вами протянем»

В рамках капремонта до 2025 года в Петербурге планировали заменить порядка 7 тысяч лифтов, исчерпавших свой срок, сообщали в марте этого года «Ведомости». По данным Смольного, на 2023 год запланирована замена около 2 тысяч лифтов, на это из бюджета выделено 6 миллиардов рублей. Такая же ротационная динамика заложена на предстоящие 2024 и 2025 годы. Тогда же власти прорабатывали запуск офсетного контракта на поставку лифтов под замену на сумму 15 миллиардов рублей, по которому в течение 2023–2025 годов заменят 2 740 лифтов. То есть только 40% от ранее запланированных замен. Более того, по данным экспертов, даже озвученную потребность в лифтах могут скорректировать: несмотря на то, что по прошлому году собираемость взносов на капремонт возросла, в 2022-м в Петербурге заменили лишь 1 460 лифтов.



И здесь, отмечает заместитель гендиректора АДС СО «ЛифтСервис» Алексей Зоточкин, капремонт лифтов упирается в две стены, одна выше другой, — в тариф и возросшую стоимость их техобслуживания.



— Сейчас никто не спрашивает у обслуживающей организации о ее накладных расходах на приобретение запчастей — башмаков, роликов, смазывающего материала, трудозатратах. В расчет берут тариф, исходя из квадратного метра жилья. Как это можно привязать к лифту, мне как эксперту не понятно. Есть предельная стоимость технического обслуживания, но это лишь рекомендательные нормы, управляющие организации их не выполняют! — восклицает Алексей Зоточкин.

Он отмечает, что на аукционе среди лифтовых организаций забирает лот та, которая может предложить меньшую стоимость на техническое обслуживание, и говорить о качестве обслуживания в данном случае не приходится.



— Представьте, пять лет вы обслуживали автомобиль у официального дилера, получали качественные запчасти у добросовестных исполнителей. А потом его у вас забрал на обслуживание я, который в машинах ничего не смыслит, и предложил за техобслуживание в три раза меньше. Ну год мы с вами протянем, за год я деньги с вас заработаю. А что-нибудь случится, ну как-нибудь мы с вами отбрехаемся, допсоглашениями какими-нибудь обойдемся, — объясняет эксперт.

И на комплектующие детали, как и на лифты, цены выросли процентов на 30, говорит Алексей Зоточкин. Должны вырасти и цены на обслуживание, а этого не происходит на протяжении нескольких лет.

— А некоторые детали просто не найти! Речь идет об изготовителях из «недружественных стран», которые ушли с нашего рынка. Пока вопрос с ними решается благодаря Китайской Народной Республике, параллельному импорту через Казахстан, пока еще у производителей оборудования и крупных сервисных организаций остаются старые запасы на складах, но и они не вечные, — говорит Зоточкин.



И это головная боль организаций, обслуживающих административные здания, где большая доля импортных лифтов — финских, американских, швейцарских, итальянских, испанских. Выход из ситуации они выискивают, выстраивают другие логистические цепочки, подольше и подороже.

— Серьезных проблем, чтобы все встало, пока никто не высказывал, — говорит Зоточкин.



Кроме того, подчеркивает он, законных возможностей заменить детали одного производителя, например европейского, на другого, китайского или российского, на сегодняшний день нет. С этим вопросом, по словам Алексея Зоточкина, лифтовая отрасль выходит на Минпромторг, правительство России, комитет по стандартизации, «чтобы эти позиции как-то решать» на местах.

«Было бы лучше, если бы ничего не поменялось»

Перспективы впереди есть, и они лучше, чем сейчас, считает Алексей Белоусов. Причем по всем показателям: товарные позиции будут закрываться другими поставщиками, другими производителями, по другим схемам, в том числе качество будет расти, а сроки ремонта и поставки будут сокращаться.



— Да, потери есть: во времени потеряли, возможно, где-то потеряли в качестве. Но тренд на то, что мы эти потери компенсируем, точно есть. Динамику мы наблюдаем сейчас, — отмечает Алексей Белоусов.

Заводы, которые прекратили работать на российском рынке и перешли в собственность компаний-резидентов РФ, будут стараться сохранить гарантийные сроки, насколько это возможно, говорит Белоусов. Но поставка запчастей удлинилась, и их придется корректировать с учетом логистики.

Тем не менее лифтостроители видят в сложившейся на рынке ситуации свой звездный час, говорит Петр Харламов:



— Очень серьезный шанс для нас выдался, никто его упускать не собирается. В перспективе отечественным лифтам будет отдаваться приоритет — от наших производителей проще, быстрее и дешевле получить запасную часть, чем из Китая — этого можно ждать месяцами, а лифт не может стоять.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

