Заместили, но не полностью. Что происходит с лифтовым оборудованием после событий прошлого года

С 1 марта этого года возвращается госконтроль за состоянием лифтов, эскалаторов и других технических средств в жилых домах. С 2021 года его не проводили, да и к тому же в некоторых регионах замена лифтов не входит в капремонт. По данным Ростехнадзора, у 20% лифтов в России истек максимальный срок эксплуатации — у 100 тысяч из примерно 500 тысяч.



Фото: freepik.com Поделиться Поделиться





При этом почти 30% лифтов, установленных в России в 2021 году, были импортными. Из стран ЕС и США привозили 13% и еще 15% из Беларуси. После событий прошлого года вопрос не только импортозамещения для обновления старых лифтов, но и для установки новых, встал ребром.



Санкции и последствия

В прошлом году наблюдался временный дефицит лифтов в жилых комплексах высокого ценового сегмента, в котором применяются лифты с кастомизированными кабинами и высокоскоростные лифты для домов с этажностью свыше 30-ти этажей, рассказал вице-президент блока проектирования GloraX Павел Гаврилов.



— Если смотреть на иностранных игроков, то из четырех производителей «большой четверки»: Otis, Kone, Schindler и Tyssenkrupp, два объявили о продаже бизнеса российским компаниям и еще два занимают незначительную долю рынка, — уточнил он. — Otis продолжил производство под новым брендом. Наследники Kone завершат все проекты в стадии исполнения и продолжат гарантийное обслуживание оборудования. По результатам 2021 года Shindler занимал 0,7% доли рынка, Thyssenkrupp — 1,1%. Наращивать продажи компании не планируют. Соответственно, существенной роли на рынке они не играют.



— С 2022 года ремонт лифтов европейских производителей стал дольше и дороже, так как поставки комплектующих идут по схемам «параллельного» или «серого» импорта, — пояснила Наталья Ерошова, ведущий архитектор СК «Дальпитерстрой»— Если говорить о закупках иностранных лифтов, то основной объем сейчас поставляется из Китая. Также большие количества лифтов поставляются из Кореи, Турции.

— Подавляющее большинство иностранных лифтов для массового строительства в России производилось на заводах в России, — добавил Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК». — После ухода ряда компаний производственные мощности остались. Кроме того, ряд производителей предусмотрел техническое обслуживание уже установленных лифтов. Главная сложность была в том, что компании начала сворачивать свою деятельность массово. Насколько известно, контракты заключенные ранее, все же выполнялись. Поэтому одномоментного дефицита не возникло. Есть компании, которые продолжил работу, среди них турецкие, китайско-японские и другие.



Найти и заместить

Как отметил Павел Гаврилов, в изменившихся условиях застройщики переключились на азиатских, греческих и турецких поставщиков. Например, скоростные лифты могут поставлять: Merih (Турция), Kleemann (Греция), Fuji HD (Китай), Canny (Китай), Xizi (Китай).

—В сегменте массмаркета: стандарт, комфорт и комфорт+, никаких сложностей не наблюдалось, — добавил он. — Во-первых, Otis, ведущий игрок на рынке, остался под новым брендом «Метеор лифт». Во-вторых, десятки тысяч лифтов в год производят отечественные производители, главные из которых — это МЭЛ и Щербинский лифтостроительный завод, которые покрывают существенную часть спроса.



— Начатая после 2014 года программа импортозамещения в лифтостроительной области привела к тому, что доля зарубежных лифтов у нас составляет уже менее 30 %, и она продолжает сокращаться, — продолжила Наталья Ершова. — Среди отечественных лифтов я бы выделила лифты под маркой VEK. Они не уступают зарубежным аналогам по уровню технологичности продукта, и здесь я вижу большие перспективы. Наибольшее же распространение среди отечественных и относимых к ним лифтов, безусловно, имеют Щербинский и Могилевский заводы.



Среди дефицитных элементов лифтового оборудования и тех, что сложно заменить, эксперт назвала микроэлектронные компоненты (чипы).

— Что касается производства лифтового импортозамещения, то в России научились делать хорошие презентабельные кабины, — считает начальник отдела продаж «Отделстрой» Николай Гражданкин,- но лебедки, программное обеспечение, системы управления лифтами — всё равно импортные.



По мнению Сергея Софронова, лифты в России делаются на нескольких заводах, в том числе, в Петербурге. Если производственные мощности будут успевать за спросом, то проблем не будет.

— Но одна из возможных проблем — элементная база и отдельные электрические машины, которые закупались за границей для использования в отечественных проектах, — добавил он. — Думаю, с этим лифтостроители разберутся.

Лифт и копеечка



Возвращение с 1 марта «лифтнадзора», федерального государственного контроля в области безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений Сергей Софронов считает здравой идеей в текущих реалиях.

— Обслуживание лифта в первые годы эксплуатации недорогое, — отметил он, — но по мере выработки ресурса, требуются замены отдельных узлов. И, наконец, полная замена лифтов наиболее дорогое мероприятие. Например, в новостройках комфорт-класса устанавливаемые лифты стоят примерно от 4 до 12 млн. руб. за один лифт, в зависимости от размера и грузоподъемности. Монтаж обойдется в сумму от 3 до 6 млн. руб.

— Средний срок эксплуатации лифта составляет 20–25 лет, — говорит Павел Гаврилов. — Компания GloraX работает на рынке 8 лет, соответственно, на уже сданных объектах пока нет необходимости обновлять лифты.



— Стоимость техобслуживания и ремонта лифтового оборудования отражается в квитанциях собственников, которые платят за содержание общего имущества в доме, к которому относятся и лифты, — добавляет Наталья Ершова. — А техобслуживанием лифтового хозяйства занимаются специализированные организации, с которыми управляющие организации заключают соответствующие договоры. На технологическое и инженерное оборудование дома распространяется гарантийный срок три года. Вообще заменой лифтов в МКД — прерогатива фонда капитального ремонта. Гарантия на лифт составляет 25 лет. Если жители дома хотят заменить лифт раньше этого срока, то им нужно собрать на общем собрании согласия не менее двух третей собственников жилья, провести за свой счет технологическую экспертизу, собрать пакет документов и обратиться в фонд капитального ремонта.



Лифты нового времени

Общего у лифтов прошлого века и новых лифтов, разве что только назначение, уточнил Сергей Софронов. Во всем остальном это другая техника: приводы, лебедки, системы управления, оборудование и отделка кабины, система безопасности, плавность хода, шум и так далее — по его словам, прогресс произошел во всем.

— Новые лифты кардинально отличаются и по внешнему виду, и по техническим параметрам, — продолжил он. — Основные материалы для отделки — алюминий, нержавейка, зеркальные панно. Можно выполнить стены кабины в общей стилистике с дизайном холлов жилого комплекса и так далее. Освещение обеспечивают энергоэффективные светодиодные светильники. Есть лифты со встроенными видеокамерами, подключенными к охранной системе.Также у новых лифтов современные лебедки — скоростные, тихие, компактные. Теперь нет нужды возводить на крыше огромные надстройки, чтобы разместить там лебедку (в случае отсутствия технического этажа). Современные лебедки помещаются под крышу над шахтой лифта. А если дом оборудован подземным паркингом, лифты позволяют спуститься со своего этажа непосредственно в паркинг.



— Если не говорить о конкретных марках лифтов, то в целом новые лифты менее шумные или бесшумные, они плавно трогаются и останавливаются, они более надежны, информативны и энергоэффективны, — уточнила Наталья Ершова.

— В нашем ЖК «Новый Лесснер» каждая парадная оборудована двумя лифтами, несмотря на небольшое количество квартир на этаже и среднюю этажность, — говорит Николай Гражданкин. — Это дополнительный комфорт для жильцов, особенно в период ремонтов и заселения, когда один лифт занимает погрузка и разгрузка вещей. При этом один из лифтов — грузопассажирский, расположенный длинной стороной вглубь, а не поперек, что очень удобно, чтобы заносить крупногабаритные вещи. Мы работаем с компанией, которая осуществляет и поставку, и монтаж, и дальнейшую эксплуатацию лифтового оборудования. У нее на складах достаточно расходных материалов и запчастей, чтобы не страдать от санкций и проблем с логистикой.



Анна Романова, Фонтанка.ру

