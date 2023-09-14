Внук, который жестоко убил собственного деда в Петербурге, будет ждать суда под стражей

Выборгский районный суд отправил под стражу 19-летнего петербуржца, подозреваемого в убийстве родного деда. Об этом 14 сентября сообщает объединенная пресс-службу судов города.
По данным следствия, преступление произошло 13 сентября. В период с 12 часов ночи до полседьмого утра молодой человек находился в квартире дома по улице Староорловской, в которой проживают его бабушка и дед 1955 года рождения. Молодой человек нанес пенсионеру не менее 32 ударов в голову, грудь, спину. В результате избиения мужчина скончался.
По данным «Фонтанки», отношения в семье задержанного были сложными. Пенсионер избивал внука. Юноша же состоял на учете в психоневрологическом диспансере. За день до убийства молодой человек сообщил о желании покончить с собой, но его спасли. Тогда внук пригрозил своей бабушке убийством ее и деда. Юноша стал избивать деда молотком. В это время пенсионерка сумела сбежать из квартиры через окно. Позже приехала полиция.