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    Внук, который жестоко убил собственного деда в Петербурге, будет ждать суда под стражей

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    Выборгский районный суд отправил под стражу 19-летнего петербуржца, подозреваемого в убийстве родного деда. Об этом 14 сентября сообщает объединенная пресс-службу судов города.

    По данным следствия, преступление произошло 13 сентября. В период с 12 часов ночи до полседьмого утра молодой человек находился в квартире дома по улице Староорловской, в которой проживают его бабушка и дед 1955 года рождения. Молодой человек нанес пенсионеру не менее 32 ударов в голову, грудь, спину. В результате избиения мужчина скончался.

    По данным «Фонтанки», отношения в семье задержанного были сложными. Пенсионер избивал внука. Юноша же состоял на учете в психоневрологическом диспансере. За день до убийства молодой человек сообщил о желании покончить с собой, но его спасли. Тогда внук пригрозил своей бабушке убийством ее и деда. Юноша стал избивать деда молотком. В это время пенсионерка сумела сбежать из квартиры через окно. Позже приехала полиция.

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