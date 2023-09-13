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    В Петербурге доставщик еды до смерти забил своего дедушку. Задержанный рассказал о домашнем насилии

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    19-летний юноша задержан в Выборгском районе Петербурга после убийства собственного деда. Как стало известно, полиция посетила дом на Староорловской улице в шестом часу утра.

    Все началось с того, что в полицию поступило сообщение от анонима, который рассказал о том, что в одной из квартир женщина кричит: «Помогите, убивают!» Приехавшие сотрудники обнаружили внутри труп 68-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями. Там же был и предполагаемый убийца — 19-летний курьер. Было установлено, что конфликт между дедом и внуком усугубил алкоголь.

    Сам подозреваемый рассказал, что его дедушка был настоящим тираном, который избивал его с самого детства. Мать задержанного также якобы регулярно страдала от побоев. Дополнительные обстоятельства устанавливаются.

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