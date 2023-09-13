Бил деда молотком по голове, бабушка сбежала через окно. Подробности жестокого убийства на севере Петербурга

«Фонтанка» выяснила подробности жестокого убийства пенсионера в Выборгском районе Петербурга 13 сентября. Подозреваемый, как оказалось, накануне сам чуть не умер.
Как ранее сообщалось, отношения в семье задержанного были сложными. Погибший постоянно бил своего внука, который ранее состоял на учете в ПНД. Во вторник юноша заявил, что идет на озеро с целью суицида, но его спасли. После он говорил с бабушкой по телефону и заявил, что вернется и убьет ее и деда. В момент разговора молодой курьер был в состоянии алкогольного опьянения.
Внук пришел в квартиру на Староорловской в четыре часа утра пьяный. Он разбил стекло в комнате, взял деревянный молоток и начал бить деда по голове. Бабушка смогла выпрыгнуть в окно, так как их квартира на первом этаже. Она побежала звать на помощь, после чего некий человек и позвонил в полицию и скорую. К сожалению, врачи не успели спасти 68-летнего мужчину.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.