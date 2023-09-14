В Петербурге особо многодетные семьи смогут получить два парковочных разрешения

Петербургские семьи, в которых четыре и более детей, теперь могут получить два парковочных разрешения на два разных автомобиля. Ранее в Смольном анонсировали такие изменения.
Как сообщает комитет по транспорту 14 сентября, внесены изменения в порядок оформления парковочных разрешений. О том, что семьи с четырьмя и более детьми должны иметь возможность получить два парковочных разрешения, стало известно в конце августа. Логика состоит в том, что в таких семьях зачастую более одной машины, а разновозрастных детей надо возить по различным адресам в школы, кружки и секции.
Кроме того, как сообщает комтранс, теперь можно оформить разрешение многодетной семьи на автомобиль, который зарегистрирован на ребенка.
Добавим, в последние дни с подачей заявок на парковочные разрешения — льготные или резидентские — была проблема, сделать это у читателей «Фонтанки» не получалось. Между тем с 1 сентября был объявлен прием таких заявок в Василеостровском районе, где платная зона должна открыться с ноября. Ранее комитет по информатизации и связи признал общегородской сбой, под который попали единое парковочные пространство, система отображения общественного транспорта, сайты Смольного и МФЦ. Система оплаты парковки с тех пор снова заработала.