В Петербурге особо многодетные семьи смогут получить два парковочных разрешения

Петербургские семьи, в которых четыре и более детей, теперь могут получить два парковочных разрешения на два разных автомобиля. Ранее в Смольном анонсировали такие изменения.



Как сообщает комитет по транспорту 14 сентября, внесены изменения в порядок оформления парковочных разрешений. О том, что семьи с четырьмя и более детьми должны иметь возможность получить два парковочных разрешения, стало известно в конце августа. Логика состоит в том, что в таких семьях зачастую более одной машины, а разновозрастных детей надо возить по различным адресам в школы, кружки и секции.