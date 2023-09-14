Пенсионерка выжила, оказавшись на пути электрички из Петербурга

Электричка сбила пожилую женщину на границе Петербурга и Ленобласти.
Как сообщает пресс-служба транспортной полиции 14 сентября, инцидент произошел накануне около четырех дня на перегоне «Заневский пост-2 – Дача Долгорукова». Машинист электропоезда из Петербурга на станцию «Невдубстрой» увидел на путях женщину. Он принялся сигналить и тормозить. Но расстояние было небольшое и женщину задело локомотивом по касательной.
Пострадавшую, 75 - летнюю местную жительницу госпитализировали.
Проводится проверка.