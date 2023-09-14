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    Над движением против рабства «Альтернатива» «взял шефство» боец ДШРГ «Русич»

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    Боец десантно-штурмовой разведгруппы «Русич» Евгений Рассказов («Топаз») «взял шефство» над некоммерческой организацией «Альтернатива», которая занимается спасением людей из рабства. Его заявление опубликовали в телеграм-канале движения.

    «Мы восстановим деятельность организации на прежнем уровне, мы расширим штат организации, волонтерской базы и сделаем так, чтобы в нашей стране и других странах рабство как явление было уничтожено», — заявил Рассказов в своем обращении.

    В самой организации сказали, что Рассказов «вызвался помочь» «Альтернативе» с трудностями, и уточнили, что ранее он был сотрудником движения.

    В сентябре 2022 года «Альтернатива» заявила о пропаже своего руководителя Олега Мельникова. По информации организации, он пропал в Харьковской области, куда вместе с одним из коллег отвозил гуманитарную помощь. «Альтернатива» сообщила, что перестает принимать новые заявки, поскольку больше не может на них откликаться: большую часть затрат движения покрывал руководитель.

    Мельников собирался возвращаться в Россию 9 сентября. Минобороны РФ 10 сентября сообщило, что в Харьковской области проведена операция «по свертыванию и организованной переброске» войск на территорию ДНР.

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