Над движением против рабства «Альтернатива» «взял шефство» боец ДШРГ «Русич»

Боец десантно-штурмовой разведгруппы «Русич» Евгений Рассказов («Топаз») «взял шефство» над некоммерческой организацией «Альтернатива», которая занимается спасением людей из рабства. Его заявление опубликовали в телеграм-канале движения.



«Мы восстановим деятельность организации на прежнем уровне, мы расширим штат организации, волонтерской базы и сделаем так, чтобы в нашей стране и других странах рабство как явление было уничтожено», — заявил Рассказов в своем обращении.



В самой организации сказали, что Рассказов «вызвался помочь» «Альтернативе» с трудностями, и уточнили, что ранее он был сотрудником движения.

