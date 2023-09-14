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    Айзексон: Илон Маск передал военным контроль над частью Starlink

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    4 комментария

    Илон Маск решил передать военным США контроль над частью систем спутниковой связи Starlink, передает 13 сентября ТАСС со ссылкой на биографа Маска журналиста Уолтера Айзексона.

    По словам Айзексона, Маск ранее выражал желание отстраниться от конфликта на Украине. Он якобы подчеркивал, что не хотел создавать «что-то такое, что может вызвать ядерную войну».

    «Так что он больше не контролирует геозонирование, больше не контролирует условия применения, — сказал Айзексон. — И он даже создал нечто под названием Starshield — это военная версия спутника Starlink»(цитата по ТАСС).

    Напомним, недавно стало известно, что Илон Маск сорвал атаку Украины на российский флот в 2022 году. Он якобы сознательно ограничил работу спутникового интернета Starlink около Крыма.

    Американские СМИ обвиняли Маска в госизмене, что он ответил — «Фонтанка» рассказывала здесь.

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    Комментарии 4

    Гость14 Сен 2023 в 00:52
    А что случилось ?
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