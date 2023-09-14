Айзексон: Илон Маск передал военным контроль над частью Starlink

Илон Маск решил передать военным США контроль над частью систем спутниковой связи Starlink, передает 13 сентября ТАСС со ссылкой на биографа Маска журналиста Уолтера Айзексона.



По словам Айзексона, Маск ранее выражал желание отстраниться от конфликта на Украине. Он якобы подчеркивал, что не хотел создавать «что-то такое, что может вызвать ядерную войну».



«Так что он больше не контролирует геозонирование, больше не контролирует условия применения, — сказал Айзексон. — И он даже создал нечто под названием Starshield — это военная версия спутника Starlink»(цитата по ТАСС).

