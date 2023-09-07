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    CNN: Илон Маск сорвал атаку Украины на российский флот

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    Миллиардер Илон Маск ограничил работу спутникового интернета Starlink около Крыма и сорвал украинскую атаку на ВМФ России в 2022 году, говорится в его биографии. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает телеканал CNN.

    «Когда украинские подводные дроны, начиненные взрывчаткой, приблизились к российскому флоту, они «потеряли связь и безвредно выбросились на берег», — цитирует CNN отрывок из биографии предпринимателя, которая должна выйти 12 сентября.

    В публикации утверждается, что Маск велел своим инженерам отключить Starlink около побережья Крыма, чтобы помешать скрытой украинской атаке на российский военно-морской флот. Американский миллиардер был обеспокоен тем, что Россия якобы могла ответить ядерным оружием.

    «Starlink не был предназначен для участия в [конфликтах]. Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к Интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами», — заявил Маск автору книги Уолтеру Айзексону.

    Ранее Илон Маск заявлял, что не допустит использования Starlink для эскалации конфликта из-за рисков Третьей мировой войны.

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