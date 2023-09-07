CNN: Илон Маск сорвал атаку Украины на российский флот

Миллиардер Илон Маск ограничил работу спутникового интернета Starlink около Крыма и сорвал украинскую атаку на ВМФ России в 2022 году, говорится в его биографии. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает телеканал CNN.



«Когда украинские подводные дроны, начиненные взрывчаткой, приблизились к российскому флоту, они «потеряли связь и безвредно выбросились на берег», — цитирует CNN отрывок из биографии предпринимателя, которая должна выйти 12 сентября.



В публикации утверждается, что Маск велел своим инженерам отключить Starlink около побережья Крыма, чтобы помешать скрытой украинской атаке на российский военно-морской флот. Американский миллиардер был обеспокоен тем, что Россия якобы могла ответить ядерным оружием.

