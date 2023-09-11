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    Илон Маск отказался считать себя предателем после решения по Starlink и Крыму

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    8 комментариев

    Американский предприниматель Илон Маск отверг обвинения в госизмене, в которой его обвинили после решения не предоставлять Киеву услуги связи Starlink в районе Крыма. Об этом в понедельник, 11 сентября, он написал в соцсетях.

    Маск заявил, что является гражданином только одной страны — США. Также он добавил, что готов бороться за Америку. «Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет. Пожалуйста, передайте им это очень четко», — написал бизнесмен.

    Как пишет РБК, ведущий Гленн Гринвальд заявил, что решение Маска отказать в предоставлении связи со спутников Украине — форма государственной измены. Недавно стало известно, что Илон Маск сорвал атаку Украины на российский флот в Крыму в 2022 году.

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    Илон Маск
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    Комментарии 8

    Гость11 Сен 2023 в 20:24
    СМИ тиражируют нелепицу, причем некоторые сами же поправляются, но всё равно продолжают. Старлинк никто не отключал, на полуострове на момент событий не было покрытия. Да и у Маска нет никакой кнопки для отключения.
    Для тех кто не знает. У Мэй Маск, его мамы, работает (а по факту практически живет) русская эмигрантка, молодая девушка, которая в том числе общается с Илоном Маском. Девушка, вопреки расхожему мнению, что мигранты уезжают из ненависти к родине, вполне адекватная, от неё Илон и черпает информацию о России и русском народе. Девушку зовут Анна Шерман, если кому интересно. Секрета здесь никакого нет. У неё израильский паспорт, но не потому что сбежала туда, а с рождения, потом родители перехали в Россию. Сам Илон Маск объясняет свои странности биполярным расстройством, которое было у многих выдающихся личностей. Если вы считате что он плохо справляется со своими обязанностями, то вы не правы, Маск прекрасный шоумен и именно это привлекает инвесторов.
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