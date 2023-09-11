Илон Маск отказался считать себя предателем после решения по Starlink и Крыму

Американский предприниматель Илон Маск отверг обвинения в госизмене, в которой его обвинили после решения не предоставлять Киеву услуги связи Starlink в районе Крыма. Об этом в понедельник, 11 сентября, он написал в соцсетях.



Маск заявил, что является гражданином только одной страны — США. Также он добавил, что готов бороться за Америку. «Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет. Пожалуйста, передайте им это очень четко», — написал бизнесмен.



Как пишет РБК, ведущий Гленн Гринвальд заявил, что решение Маска отказать в предоставлении связи со спутников Украине — форма государственной измены. Недавно стало известно, что Илон Маск сорвал атаку Украины на российский флот в Крыму в 2022 году.