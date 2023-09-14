Школа «Петришуле» против ТСЖ. Элитный дом на Невском в борьбе с туристами перекрыл проходы для учеников

Родители учеников школы № 222 «Петришуле» завалили жалобами правоохранительные органы и администрацию Центрального района: привычный путь их детей на учебу оказался под замком — так решило ТСЖ, которое соседствует со школой.



Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





ТСЖ «Невский 22–24» управляет несколькими историческими домами, объединенными общим адресом. Такой же адрес — у школы № 222, которую называют старейшей в Петербурге. Вход в нее — во дворе домов. Исторически к школе ведут две арки с Малой и Большой Конюшенных улиц, а также проход вдоль Петеркирхе — прямо на Невский.



С нового учебного года проходы в арках стали закрываться на магнитные замки по воле руководства ТСЖ. Еще летом, судя по всему, обеспокоившись потоками туристов, которые нарушают покой жителей дома, управдом запер ранее всегда открытые пешеходные проходы через арки. Попытки администрации школы договориться за время каникул о пропуске учеников не увенчались успехом. И если по утрам (строго до 9:00, опаздывать нельзя) детей нехотя все же пропускают, то возвращаются домой они теперь для большинства из них в обход — через Невский.



Фото: maps.yandex.ru Фото: pkk.rosreestr.ru Поделиться Поделиться





Руководитель ТСЖ Татьяна Парфентьева не стала обсуждать с журналистами «Фонтанки» причины своего решения: «Комментариев никаких не даю». Родители, многие из которых и сами живут неподалеку, предполагают, что дело в большом количестве туристов, которые, желая «срезать» угол, проходят через двор с Большой на Малую Конюшенную и тревожат покой жильцов.



Ситуация усугубляется правовой коллизией. Дело в том, что чисто технически собственники квартир имеют право закрывать проход в свой двор. Но для этого должно быть выполнено одно важное условия — земля во дворе должна быть тоже в их собственности. А в случае с Невским 22–24 это не так. Участок под домом проходит строго по фундаменту. А у земли во дворе даже нет границ и кадастрового номера, то есть она относится к городской территории общего пользования.



Такое положение дел видимым образом вызывает сочувствие у чиновников, но помочь школьникам и их родителям прямо сейчас они никак не могут. И если ТСЖ в состоянии закрыть проходы для детей, не рефлексируя и не анализируя юридическую сторону вопроса, то властям приходится действовать строго по закону и по протоколу.



В городе есть, как кажется со стороны, самое быстрое и эффективное ведомство, способное в считаные минуты восстановить справедливость в отношении городского имущества — комитет по контролю за имуществом. Образ сотрудника подведомственного комитету «Центра повышения эффективности использования государственного имущества» с бензорезом в руках неизбежно вставал в представлениях возмущенных родителей, мечтающих, чтобы чиновники восстановили свободный проход к школе № 222. Однако нет. Как пояснили «Фонтанке» в комитете, для того, чтобы «срезать» замки, необходима санкция — либо от КИО, либо от КГИОП, либо от районных властей. Ничего такого на данный момент нет. К тому же есть загвоздка — «Центр эффективности» ликвидирует незаконные конструкции только если они расположены на городской земле. А ворота в арках, как никак, крепятся к стенам дома, которые по факту — в частной собственности.



Хотя сами по себе дома на Невском 22–24 имеют статус выявленных объектов культурного наследия «Дома Немецкой лютеранской церкви св. Петра», в КГИОП говорят, что не смогут помочь в этой ситуации: «Замковое устройство не отнесено к предмету охраны памятника. Вопросы установки замкового оборудования в КГИОП не рассматриваются».



Так что единственное ведомство, которое может и должно решить вопрос со свободным проходом — районная ГЖИ. Именно у нее есть полномочия и технические средства, чтобы либо по-хорошему убедить ТСЖ открыть калитки в воротах, либо сделать это самостоятельно, пояснили «Фонтанке» погруженные в суть вопроса чиновники в Смольном. Однако похоже, что и тут быстро этот вопрос решить не получится.



«С конца августа в администрацию Центрального района стали поступать жалобы от родителей учеников школы № 222 «Петришуле» касательно ограничения доступа к школе, расположенной во дворе ТСЖ «Невский 22–24», через арочные проезды со стороны Малой Конюшенной улицы. В настоящее время администрацией Центрального района проводятся проверочные мероприятия по факту ограничения доступа на территорию по адресу: Невский пр., д. 22–24. Сотрудниками администрации осуществлён осмотр данной территории и подготовлены запросы о законности установки ворот в арочных проездах ТСЖ «Невский 22–24», а также направлено письмо в ТСЖ о необходимости предоставления свободного доступа на дворовую территорию, — сообщили «Фонтанке» в администрации района. — После получения официальной информации в рамках межведомственного взаимодействия будут приняты необходимые меры для обеспечения свободного доступа на территорию в рамках действующего законодательства».



ТСЖ «Невский 22–24» много раз появлялся на страницах петербургских СМИ, в основном, в публикациях об отношениях между статусными владельцами квартир и помещений. В последний раз «Фонтанка» писала об этом доме, когда на крыше (не в мансарде, а буквально на крыше) школы № 222 внезапно возникла гостиница.

До этого медийное пространство вибрировало от напряжения между двумя претендентами на пост главы ТСЖ — владельцем сети мини-гостиниц Nevsky Hotel Group Михаилом Березиным и одним из самых известных еще с 1990-х годов городским риэлтором Александром Мошкаловым. Последний не единожды упоминался в связи с бизнес-контактами с другим крупным предпринимателем, ныне покойным Русланом Коляком. В жизни дома принимали участие в разное время люди с такими известными в городе фамилиями как Запесоцкий, Пасяда и Кутобаева.



К сегодняшнему дню самый, пожалуй, статусный владелец недвижимости в доме — депутат Госдумы Сергей Боярский. Он значится в системе СПАРК как один из трех учредителей ТСЖ (вместе с Александром Мошкаловым, это было в 2006 году).

Сейчас Сергей Боярский говорит, что хотя и владеет несколькими комнатами, давно не живет в этом доме и к деятельности ТСЖ отношения не имеет.



«Но для меня это все дворы моего детства, и я прекрасно понимаю, о каких арках идет речь. Мне кажется, что решение ТСЖ несправедливое, и там обязательно должен быть восстановлен свободный проход», — поделился своей позицией Сергей Боярский, подчеркнув, что в этом споре он на стороне учеников «Петришуле».

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

