Жестокое убийство пенсионера на севере Петербурга стало уголовным делом

В отношении
По данным следствия, в ночь на 13 сентября подозреваемый, находясь в квартире на Староорловской улице, из личной неприязни жестоко избил своего дедушку
Как ранее сообщала «Фонтанка», отношения в семье задержанного были сложными. Погибший избивал внука, а тот ранее состоял на учете в ПНД. Накануне молодой человек заявил, что намерен покончить с собой, но его спасли, а после он пригрозил своей бабушке убийством ее и деда. Когда внук явился и стал избивать деда молотком, пожилая женщина сумела сбежать через окно, а позже кто-то вызвал на место полицию.