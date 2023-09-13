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    Жестокое убийство пенсионера на севере Петербурга стало уголовным делом

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    В отношении 19-летнего парня, задержанного в Выборгском районе Петербурга, возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Его подозревают в том, что он до смерти забил собственного дедушку.

    По данным следствия, в ночь на 13 сентября подозреваемый, находясь в квартире на Староорловской улице, из личной неприязни жестоко избил своего дедушку 1955 года рождения, в том числе пользуясь для этого различными предметами, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

    Как ранее сообщала «Фонтанка», отношения в семье задержанного были сложными. Погибший избивал внука, а тот ранее состоял на учете в ПНД. Накануне молодой человек заявил, что намерен покончить с собой, но его спасли, а после он пригрозил своей бабушке убийством ее и деда. Когда внук явился и стал избивать деда молотком, пожилая женщина сумела сбежать через окно, а позже кто-то вызвал на место полицию.

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