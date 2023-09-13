Жестокое убийство пенсионера на севере Петербурга стало уголовным делом

В отношении 19-летнего парня, задержанного в Выборгском районе Петербурга, возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Его подозревают в том, что он до смерти забил собственного дедушку.



По данным следствия, в ночь на 13 сентября подозреваемый, находясь в квартире на Староорловской улице, из личной неприязни жестоко избил своего дедушку 1955 года рождения , в том числе пользуясь для этого различными предметами, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.