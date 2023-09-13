«Нашли самого страшного преступника в городе!» Головой в болото инспектора окунул известный в Петербурге пиарщик

«Фонтанка» узнала личность человека, который окунул в воду сотрудника комитета по природопользованию в Курортном районе Петербурга. Административный протокол составили на пиарщика и блогера Антона Вуйму.



По информации редакции, накануне он отдыхал с супругой и с ней же был замечен в границах заказника «Сестрорецкое болото», по акватории которого посторонним на моторных лодках передвигаться запрещено.

Сдаваться пиарщик не стал. В комитете рассказали, что мужчина хамил, угрожал и скинул инспектора в воду. Остановить лодку удалось только после прибытия поисково-спасательной службы и вызова полиции.