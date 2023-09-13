«Нашли самого страшного преступника в городе!» Головой в болото инспектора окунул известный в Петербурге пиарщик

«Фонтанка» узнала личность человека, который окунул в воду сотрудника комитета по природопользованию в Курортном районе Петербурга. Административный протокол составили на пиарщика и блогера Антона Вуйму.
По информации редакции, накануне он отдыхал с супругой и с ней же был замечен в границах заказника «Сестрорецкое болото», по акватории которого посторонним на моторных лодках передвигаться запрещено.
Сдаваться пиарщик не стал. В комитете рассказали, что мужчина хамил, угрожал и скинул инспектора в воду. Остановить лодку удалось только после прибытия поисково-спасательной службы и вызова полиции.
На берегу препирательства продолжились. «Нашли самого страшного преступника в городе!» — укорял их Вуйма и ставил в вину состояние лодки. Ее, со слов пары, порвали.
Водный транспорт изъят, на мужчину составили протокол о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.
Антон Вуйма – известный петербургский пиарщик. В 2003 году он создал агентство «Духовное наследие», которое, как следовало из аннотаций для потенциальных клиентов, занималось созданием новостей. Задача состояла в том, чтобы получить наибольший резонанс. В частности, его фигура стояла на фоне скандала с Мефистофелем и дела «Шрайбер против Дарвина». Вуйма – автор нескольких книг, одна из которых «Черный PR», в свое время была на слуху.