«Никто ему платить ничего не будет». Глава ФПБК прокомментировал проигрыш Даниле Козловскому в суде

«Друзья, рано говорить, что Данила Козловский выиграл суд. Сегодня мы, естественно, обжалуем решение суда. Это однозначно», — так прокомментировал победу актера в суде глава «Федерального проекта по борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. 13 сентября Козловский отсудил у Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства.



Актер дважды пытался зарегистрировать иск, но суд принял его лишь с третьей попытки. В нем артист просил суд заставить Бородина удалить из своего телеграм-канала информацию о том, что Козловский якобы призывал к беспорядкам. В качестве компенсации любимец российских женщин просил всего рубль. 13 сентября суд требование удовлетворил. Но Виталий Бородин считает, что точку ставить рано. У него есть вопросы к эксперту Козловского, который проводил исследование. Его он также хочет пригласить в суд.

