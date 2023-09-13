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    «Никто ему платить ничего не будет». Глава ФПБК прокомментировал проигрыш Даниле Козловскому в суде

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    «Друзья, рано говорить, что Данила Козловский выиграл суд. Сегодня мы, естественно, обжалуем решение суда. Это однозначно», — так прокомментировал победу актера в суде глава «Федерального проекта по борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. 13 сентября Козловский отсудил у Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства.

    Актер дважды пытался зарегистрировать иск, но суд принял его лишь с третьей попытки. В нем артист просил суд заставить Бородина удалить из своего телеграм-канала информацию о том, что Козловский якобы призывал к беспорядкам. В качестве компенсации любимец российских женщин просил всего рубль. 13 сентября суд требование удовлетворил. Но Виталий Бородин считает, что точку ставить рано. У него есть вопросы к эксперту Козловского, который проводил исследование. Его он также хочет пригласить в суд.

    «Это первая инстанция. У нас ещё впереди вторая, третья. Еще всё впереди. Суд меня обязал выплатить Козловскому один рубль. Никто ему платить ничего не будет, пока все судебные инстанции не пройдём, да и есть уголовная ответственность за дачу заведомо ложного заключения, предусмотренная ст. 307 УК РФ — это касается эксперта», — написал Бородин в своем телеграм-канале.

    «Фонтанка» ранее общалась с Виталием Бородиным, но по иному поводу. Интервью можно прочитать здесь.

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    Комментарии 14

    фараон унас13 Сен 2023 в 15:49
    Честно говоря не знаю как там будет у г-на Бородина с апелляцией. Поскольку вроде по 1-й инстанции суд допрашивает свидетелей, изучает экспертизы, заслушивает специалистов и экспертов.Если суд отказал Бородину в ходатайстве о вызове эксперта в суд для опроса по представленной экспертизе. то это серьезное нарушение процессуальных прав стороны и апелляция должна отменить вынесенное решение, в связи с неполным рассмотрением дела. А так конечно, г-ну Бородину нужно тупо отправлять свои заявления в Прокуратуру РФ для направления по подследственности доследственной проверки дознавателем в порядке статьи 140 УПК РФ. "Мы, дескать не знаем точно, но усматриваем "призывы", а вы уж там товарищи дознаватели, разберитесь. А мы на вас жалобу в прокуратору наваляем, если не найдете."
    А касаемо г-на Козловского, то он давно отметился еще разгоном фейков о количестве погибших во время пожара в "Зимней вишни".Причем строчил ровно те цифры, что строчили ципсошники.
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