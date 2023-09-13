«Никто ему платить ничего не будет». Глава ФПБК прокомментировал проигрыш Даниле Козловскому в суде

«Друзья, рано говорить, что Данила Козловский выиграл суд. Сегодня мы, естественно, обжалуем решение суда. Это однозначно», — так прокомментировал победу актера в суде глава «Федерального проекта по борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. 13 сентября Козловский отсудил у Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства.
Актер дважды пытался зарегистрировать иск, но суд принял его лишь с третьей попытки. В нем артист просил суд заставить Бородина удалить из своего телеграм-канала информацию о том, что Козловский якобы призывал к беспорядкам. В качестве компенсации любимец российских женщин просил всего рубль. 13 сентября суд требование удовлетворил. Но Виталий Бородин считает, что точку ставить рано. У него есть вопросы к эксперту Козловского, который проводил исследование. Его он также хочет пригласить в суд.
«Это первая инстанция. У нас ещё впереди вторая, третья. Еще всё впереди. Суд меня обязал выплатить Козловскому один рубль. Никто ему платить ничего не будет, пока все судебные инстанции не пройдём, да и есть уголовная ответственность за дачу заведомо ложного заключения, предусмотренная ст. 307 УК РФ — это касается эксперта», — написал Бородин в своем телеграм-канале.
«Фонтанка» ранее общалась с Виталием Бородиным, но по иному поводу. Интервью можно прочитать здесь.