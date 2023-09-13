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    Скрипты и схемы. МВД показывает, что нашли в офисах мошенников в Петербурге, «следящих» за пожарной безопасностью

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    Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в Петербурге по заявлению 18 пенсионеров. Из колл-центра с ними общались по общему для всей страны сценарию.

    Фото и видео с мест обысков 13 сентября публикует пресс-служба ГУ МВД региона. Как писала «Фонтанка», оперативники в городе посетили три подпольных офиса, руководство же сидело в Казани. Задержаны организаторы и руководители среднего звена.

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    Судя по кадрам с распечаткой скрипта, сотрудники представлялись частной компанией, которая якобы выполняет контракт на проверку проводки и розеток, причем делает это бесплатно. Пенсионерам рассказывали, что электрика в их квартире может быть устаревшей, а ежели что случится, то это их личная проблема и УК ни при чем. Операторы убеждали собеседников пустить в квартиру их рабочих, а уже те, якобы что-то меняя и ремонтируя, выставляли потерпевшим крайне солидные счета.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    В офисах были расположены стенды с счетчиками и другим оборудованием — видимо, чтобы «специалисты» лжекомпаний могли хотя бы имитировать деятельность.

    В ГУ МВД отмечают, что забота о пожарной безопасности, напротив, могла навредить — именно ввиду некомпетентности мастеров.

    Всего на данный момент в деле 18 потерпевших пенсионеров, которым был причинен ущерб в 1,7 млн рублей.

    Как писала «Фонтанка», буквально за несколько часов до задержаний в полицию обратилась очередная жертва — она не только втридорога заплатила за замену розеток, но и отдала мошенникам сверху еще 700 тысяч. Сказку о вероятном пожаре дополнили практически чистосердечным признанием, что первый раз к ней приходили мошенники. Вторая группа собеседников обещала вернуть отданное.

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