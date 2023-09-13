Скрипты и схемы. МВД показывает, что нашли в офисах мошенников в Петербурге, «следящих» за пожарной безопасностью

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в Петербурге по заявлению 18 пенсионеров. Из колл-центра с ними общались по общему для всей страны сценарию. Фото и видео с мест обысков 13 сентября публикует пресс-служба ГУ МВД региона. Как писала «Фонтанка», оперативники в городе посетили три подпольных офиса, руководство же сидело в Казани. Задержаны организаторы и руководители среднего звена.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Поделиться Поделиться





Судя по кадрам с распечаткой скрипта, сотрудники представлялись частной компанией, которая якобы выполняет контракт на проверку проводки и розеток, причем делает это бесплатно. Пенсионерам рассказывали, что электрика в их квартире может быть устаревшей, а ежели что случится, то это их личная проблема и УК ни при чем. Операторы убеждали собеседников пустить в квартиру их рабочих, а уже те, якобы что-то меняя и ремонтируя, выставляли потерпевшим крайне солидные счета.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

В офисах были расположены стенды с счетчиками и другим оборудованием — видимо, чтобы «специалисты» лжекомпаний могли хотя бы имитировать деятельность. В ГУ МВД отмечают, что забота о пожарной безопасности, напротив, могла навредить — именно ввиду некомпетентности мастеров. Всего на данный момент в деле 18 потерпевших пенсионеров, которым был причинен ущерб в 1,7 млн рублей.