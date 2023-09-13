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    На юге Петербурга пенсионерка дважды заплатила за смену розеток и осталась без 1,5 млн рублей

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    2 комментария

    Жительница Фрунзенского района рассказала в полиции, как поменяла розетки за 1,5 млн рублей. Возбуждено дело.

    В полицию 84-летняя жительница Купчинской улицы обратилась накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 сентября. Она, по предварительной информации, рассказала, как в конце августа ей позвонили домой и сообщили, что в квартире необходимо заменить старую проводку, якобы чтобы не было пожара.

    Пришедшие мастера заменили старые розетки на новые и взяли с пожилой дамы 800 тыс. рублей. А через две недели пенсионерке снова позвонили, якобы из отдела по контролю услуг. Он сообщил, что первые визитеры — мошенники. И пообещал, что вернет её потраченное. Но за свои услуги попросил 700 тыс. рублей. Пенсионерка заплатила второй раз. А мужчина забрал все бумаги, которые оставили первые мастера.

    После этого женщина обратилась в полицию.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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    МошенникиПенсионеркаРозетки
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    Комментарии 2

    Гость13 Сен 2023 в 09:30
    Есть богаче бабки.
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