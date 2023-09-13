На юге Петербурга пенсионерка дважды заплатила за смену розеток и осталась без 1,5 млн рублей

Жительница Фрунзенского района рассказала в полиции, как поменяла розетки за 1,5 млн рублей. Возбуждено дело.



В полицию 84-летняя жительница Купчинской улицы обратилась накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 сентября. Она, по предварительной информации, рассказала, как в конце августа ей позвонили домой и сообщили, что в квартире необходимо заменить старую проводку, якобы чтобы не было пожара.



Пришедшие мастера заменили старые розетки на новые и взяли с пожилой дамы 800 тыс. рублей. А через две недели пенсионерке снова позвонили, якобы из отдела по контролю услуг. Он сообщил, что первые визитеры — мошенники. И пообещал, что вернет её потраченное. Но за свои услуги попросил 700 тыс. рублей. Пенсионерка заплатила второй раз. А мужчина забрал все бумаги, которые оставили первые мастера.

