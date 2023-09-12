На проспекте Стачек грузовик перекрыл несколько полос после ДТП

Фото дорожной аварии на проспекте Стачек публикует 12 сентября телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Столкнулись легковушка и грузовой 6-осный автомобиль. В результате практически полностью перекрытыми оказались сразу несколько полос.
«Я видела момент дтп, легковой прямо подлез и остановился под грузовик, конечно, на Скании его не видел», — пишет в комментариях дама, которая представляется очевидцем аварии.
К этой минуте, по данным Яндекс-навигатора, осложнен проезд по улице Трефолева в сторону улицы Маршала Говорова. На проспекте Стачек в сторону Автово транспортная ситуация на удивление оптимистичная, учитывая время и обстоятельства.