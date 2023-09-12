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    На проспекте Стачек грузовик перекрыл несколько полос после ДТП

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    2 комментария

    Фото дорожной аварии на проспекте Стачек публикует 12 сентября телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

    Столкнулись легковушка и грузовой 6-осный автомобиль. В результате практически полностью перекрытыми оказались сразу несколько полос.

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    «Я видела момент дтп, легковой прямо подлез и остановился под грузовик, конечно, на Скании его не видел», — пишет в комментариях дама, которая представляется очевидцем аварии.

    Фото: Яндекс.Карты
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    К этой минуте, по данным Яндекс-навигатора, осложнен проезд по улице Трефолева в сторону улицы Маршала Говорова. На проспекте Стачек в сторону Автово транспортная ситуация на удивление оптимистичная, учитывая время и обстоятельства.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
    Фото: Яндекс.Карты

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    ДТППроспект Стачек
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