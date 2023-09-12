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    В Москве арестовали коллегу бывшего следователя Тамбиева, которого судят за вымогательство у хакеров $24 000 000

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    В Москве в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела ГСУ СК Марата Тамбиева арестовали его экс-коллегу Кристину Ляховенко, сообщает 12 сентября ТАСС.

    Напомним, Тамбиев — фигурант, можно сказать, эпохального уголовного дела. Суммы, которые упоминаются в материалах, из разряда рекордных. Тамбиева обвиняют в вымогательстве более 1 тыс. биткойнов у хакерской группировки Infraud Organization — за «неналожение ареста на их активы».

    Как писала «Фонтанка», предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска московской квартиры Тамбиева. Среди прочего у него был ноутбук, который взломать удалось только через несколько месяцев. В нем нашли папку под названием «Пенсия». Там были коды доступа к биткоинам. Если перевести всю сумму в доллары, на тот момент получалось $24 000 000.

    И вот Басманным судом арестована экс-коллега Тамбиева — тоже бывший следователь СК Кристина Ляховенко. Как передает ТАСС, ее обвиняют по трем статьям — «получение взятки в особо крупном размере», «превышение должностных полномочий» и «фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия». Срок ареста — до 10 ноября 2023 года.

    пресс-служба Басманного суда

    Уточняется, что Ляховенко была уволена с должности старшего следователя СО по Тверскому району Москвы до задержания.

    Уголовное дело Тамбиева интересно еще и тем, что ранее судом впервые было принято решение об обращении такой огромной суммы неправедно нажитых биткоинов в доход государства.

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