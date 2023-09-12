В Москве арестовали коллегу бывшего следователя Тамбиева, которого судят за вымогательство у хакеров $24 000 000

В Москве в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела ГСУ СК Марата Тамбиева арестовали его экс-коллегу Кристину Ляховенко, сообщает 12 сентября ТАСС.



Напомним, Тамбиев — фигурант, можно сказать, эпохального уголовного дела. Суммы, которые упоминаются в материалах, из разряда рекордных. Тамбиева обвиняют в вымогательстве более 1 тыс. биткойнов у хакерской группировки Infraud Organization — за «неналожение ареста на их активы».

