В Москве решением суда конфисковано 1032 биткоина. Следствие считает, это была криптовзятка

Никулинский районный суд Москвы обратил в доход государства 1032.1 биткоина. Об этом 19 июня сообщает официальный телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

Речь идет о деле экс-начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева.



«Решением суда цифровая валюта в виде "биткоин" в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 миллиарда рублей), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Из материалов дела следует, что бывший следователь СК РФ Тамбиев получил криптовалюту в качестве взятки. Решение в законную силу не вступило.

