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    В Москве решением суда конфисковано 1032 биткоина. Следствие считает, это была криптовзятка

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    Никулинский районный суд Москвы обратил в доход государства 1032.1 биткоина. Об этом 19 июня сообщает официальный телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

    Речь идет о деле экс-начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева.

    «Решением суда цифровая валюта в виде "биткоин" в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 миллиарда рублей), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход Российской Федерации», — говорится в сообщении.

    Из материалов дела следует, что бывший следователь СК РФ Тамбиев получил криптовалюту в качестве взятки. Решение в законную силу не вступило.

    «Фонтанка» рассказывала об этом резонансном судебном процессе. Тамбиева подозревают в том, что криптовалюту он получил 7 апреля прошлого года от членов хакерской группировки Infraud Organization за «неналожение ареста на их активы».

    Как сообщал «Коммерсантъ», предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска московской квартиры Тамбиева. Среди прочего, у него был ноутбук, который взломать удалось только через несколько месяцев. В нем нашли папку под названием «Пенсия». Там были коды доступа к биткоинам. Если перевести всю сумму в доллары, получается $24 000 000.

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    Комментарии 10

    Гость19 Июн 2023 в 19:24
    Русский он, русский.
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