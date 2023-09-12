«Направляемся в сторону леса, дальше от самолета». Ural Airlines показали бортпроводников севшего в поле Airbus

В авиакомпании «Уральские авиалинии» поблагодарили бортпроводников самолета Airbus A320, который утром 12 сентября совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском. В компании отметили, что члены экипажа сохранили самообладание, провели грамотный инструктаж для пассажиров и оперативно справились с эвакуацией.



На борту самолета находились: старший бортпроводник Дарья Глушкова. Ей 34 года, в «Уральских авиалиниях» работает с 2013 года.