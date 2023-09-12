«Направляемся в сторону леса, дальше от самолета». Ural Airlines показали бортпроводников севшего в поле Airbus

В авиакомпании «Уральские авиалинии» поблагодарили бортпроводников самолета Airbus A320, который утром 12 сентября совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском. В компании отметили, что члены экипажа сохранили самообладание, провели грамотный инструктаж для пассажиров и оперативно справились с эвакуацией.
На борту самолета находились: старший бортпроводник Дарья Глушкова. Ей 34 года, в «Уральских авиалиниях» работает с 2013 года.
Бортпроводник Айша Гумметова, 22 года. В «Уральских авиалиниях» работает с 2021 года.
Бортпроводник Дмитрий Костылев, 31 год. В «Уральских авиалиниях» работает с 2017 года.
Бортпроводник Дмитрий Рябов Дмитрий, 27 лет. В «Уральских авиалиниях» работает с 2018 года.
Пассажиры самолета, как пишет NGS.RU, также благодарят пилотов и бортпроводников, отмечая, что паники на борту не было и все действовали профессионально.
В этот раз, как уточняет РИА Новости, пассажирам кричали: «Направляемся в сторону леса, дальше от самолета».
О пилотах, которые смогли успешно посадить Airbus на пшеничное поле, читайте в материале «Фонтанки».
На время расследования авиапроисшествия экипаж отстранят от полетов. Сотрудники будут писать объяснительные и беседовать с представителями ведомств.