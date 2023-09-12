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    «Направляемся в сторону леса, дальше от самолета». Ural Airlines показали бортпроводников севшего в поле Airbus

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    В авиакомпании «Уральские авиалинии» поблагодарили бортпроводников самолета Airbus A320, который утром 12 сентября совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском. В компании отметили, что члены экипажа сохранили самообладание, провели грамотный инструктаж для пассажиров и оперативно справились с эвакуацией.

    На борту самолета находились: старший бортпроводник Дарья Глушкова. Ей 34 года, в «Уральских авиалиниях» работает с 2013 года.

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    Бортпроводник Айша Гумметова, 22 года. В «Уральских авиалиниях» работает с 2021 года.

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    Бортпроводник Дмитрий Костылев, 31 год. В «Уральских авиалиниях» работает с 2017 года.

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    Бортпроводник Дмитрий Рябов Дмитрий, 27 лет. В «Уральских авиалиниях» работает с 2018 года.

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    Пассажиры самолета, как пишет NGS.RU, также благодарят пилотов и бортпроводников, отмечая, что паники на борту не было и все действовали профессионально.

    В этот раз, как уточняет РИА Новости, пассажирам кричали: «Направляемся в сторону леса, дальше от самолета».

    О пилотах, которые смогли успешно посадить Airbus на пшеничное поле, читайте в материале «Фонтанки».

    На время расследования авиапроисшествия экипаж отстранят от полетов. Сотрудники будут писать объяснительные и беседовать с представителями ведомств.

    Фото: «Уральские авиалинии»
    Фото: «Уральские авиалинии»
    Фото: «Уральские авиалинии»
    Фото: «Уральские авиалинии»

    12 сентября самолет «Уральских авиалиний» выполнял рейс Сочи — Омск, но в результате технических неисправностей экипаж принял решение посадить борт на пшеничное поле в Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они они самостоятельно покинули самолет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263-й УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». О том, что могло стать причиной экстренной посадки, читайте в материале «Фонтанки».

    15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus A321, также принадлежащий компании «Уральские авиалинии», выполнял плановый рейс Москва — Симферополь. Сразу после взлета из аэропорта Жуковский он столкнулся со стаей чаек. У лайнера отказали оба двигателя. Пилотам удалось успешно посадить воздушное судно на кукурузном поле. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не получил серьезных травм. Фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которую он произнес во время эвакуации пассажиров, превратилась в крылатую.

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