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    Минтранс планирует приравнять электросамокатчиков к автовладельцам

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    Минтранс планирует ввести новый юридический статус для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Он будет похож на статус владельцев автомобилей. Это следует из проекта «дорожной карты», который разработал Минтранс РФ.

    Как сообщает 12 сентября «Коммерсант» со ссылкой на развернутый документ, граждан обяжут регистрировать свои СИМ в федеральном реестре, останавливаться по требованию ГИБДД, проходить медосвидетельствование и соблюдать жесткий регламент в случае ДТП. Чиновники также предлагают внести поправки в КоАП и установить повышенные штрафы для нарушающих ПДД владельцев СИМ.

    Кроме того, в документе говорится о системе «идентификации владельцев или водителей СИМ», однако пока неизвестно, как она будет работать. Сейчас «дорожную карту» уже передали в федеральные органы исполнительной власти, заявили в Минтрансе.

    Ранее 6 сентября в Петербурге установили первые дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов и других СИМ. 15 новых знаков появились вдоль Адмиралтейской набережной с обеих сторон по ходу движения.

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    ЭлектросамокатМинтрансПДД
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