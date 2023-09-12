Путин: доходы россиян растут, но пока остаются довольно скромными

Реальные доходы граждан России растут, но пока остаются на скромном уровне. Об этом 12 сентября во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит агентство ТАСС.

«В целом все-таки они (доходы. — Прим. ред.) являются довольно скромными», — сказал глава государства, подчеркнув, что в 2023 году реальные заработные платы россиян растут.

Таким образом, президент ответил на предложение сделать страхование жилья обязательным. По словам Владимира Путина, повесить такую обязанность на граждан было бы неправильным, но к этому нужно постепенно идти.