Путин предложил не повышать налоги: онлайн

Во Владивостоке началось главное заседание деловой программы Восточного экономического форума — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина и вице-президента Лаоса Пани Ятхоту. Мы будем вести онлайн-трансляцию двухчасовой сессии.
Путин говорит, что Запад сделал всё, чтобы Африка была закредитована и не могла отдать эти кредиты. Но помощники у нее есть.
И снова упоминает грабли, на которые наступают уже западные страны, у которых нет друзей, только интересы.
Президент напоминает, как колонизаторы в Африке возили людей в клетках и выставляли напоказ:
- Как это можно забыть? В Африке этого никто не забудет.
После выступления вице-президента Лаоса Владимир Путин сказал:
- Историческая память у народов, с которыми мы дружили, общались, она у людей сохранилась и на новых принципах нам не сложно восстанавливать отношения, потому что они хотят. Это касается и Лаоса, и стран АТР, и Африки. Я был удивлен открытости африканцев и их желанию с нами работать. Дело не только в том, что мы помогали бороться с колониализмом, но это не важно. Главное в том, что мы никогда не были колонизаторами нигде.
Вслед за Владимиром Путиным выступила вице-президент Лаоса Пани Ятхоту и рассказывала, как почти 20 тысяч га в стране при помощи России очистили от неразорвавшихся боеприпасов, давая людям возможность работать на земле.
Кратко, о чем сказал Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2023. Он дважды подчеркнул, что Дальний Восток для нашей страны — стратегический приоритет на весь
- Динамика инвестиций на Дальнем Востоке в 3 раза опережает общероссийский показатель;
- недра Дальнего Востока изучены лишь на 35%;
- нужно масштабное обновление энергетических мощностей;
- необходимо расширить программу газификации, соединив газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток»;
- будет сформирован единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока. Скоростные автомобильные магистрали в России пройдут через Сибирь, Дальний Восток и до Тихого океана.
Президент пообещал не повышать налоги для бизнеса, чем вызвал снова аплодисменты в зале.
Если кратко, Владимир Путин говорит о чрезмерной волатильности курса рубля: ЦБ не мог не среагировать, ставка в 12% сокращает возможности кредитования, но служит снижению инфляционных рисков.
— Не думаю, что здесь есть непреодолимые проблемы и сложности. Связано это в том числе с возвратом или невозвратом валютной выручки. Есть и другие факторы. Но в целом это [управляемо].
Путин — о волатильности рубля:
VLADIVOSTOK1.RU
Путин: Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов.
Путин снова говорит про грабли, на которые не стоит наступать дважды, обращаясь, судя по всему, к тем, кто сможет это понять.
— Тем не менее мы видим, <…> сдержанный возврат валютной выручки, желание где-то за границей разместиться. Нам нужно как-то с бизнесом договориться, они должны понимать, сходить из того, что здесь надежнее работать, — сказал президент.
Модератор спрашивает у президента: «Остров Русский получил взрывной рост резидентов на фоне санкций. Как так вышло?»
— Мы видели тенденции развития мировой экономики, рост новых центров влияния. Мы понимали, что и как, куда разворачивается. То, что произошло после 2014 года, после того, как западные страны подержали госпереворот, конечно, многие процессы начали ускоряться. Мы можем только пожалеть, что вовремя не реализовали проекты по развитию железной дороги, но мы справляемся. Планы есть, они сверстаны ранее. Восточный полигон будет развиваться — есть рынок, есть инвесторы, готовые вкладывать деньги, отдача от большого грузооборота обеспечена. Все начато давно, а санкции только простимулировали работу в этом направлении, — отвечает Путин.