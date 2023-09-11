Суд арестовал петербуржца, управлявшего тягачом на «Сортавале». В аварии заживо сгорели двое

Приозерский городской суд арестовал предполагаемого виновника аварии на трассе «Сортавала», где заживо сгорели водитель и пассажир. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти 11 сентября.
По версии следствия, мужчина, двигаясь на большегрузе с полуприцепом по трассе «Сортавала», «пренебрегая правилами дорожного движения», совершил столкновение с автомобилями, стоявшими на КПП на выезде из Ленинградской области в Республику Карелия. От удара тягач и легковушки воспламенились. В одном из автомобилей сгорели водитель-мужчина и пассажир.
Как ранее писала «Фонтанка», за рулем тягача был 31-летний петербуржец. Он останется под арестом на два месяца. За водителем только за этот год числится больше десятка штрафов.