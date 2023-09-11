«Не будет хэппи-энда»: Зеленский оценил контрнаступление Украины

Контрнаступление Украины не закончится «счастливым концом», заявил Зеленский Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 сентября.



В Белгородской области сбили два беспилотника В Белгородской области российские силы ПВО сбили два беспилотника. О сбитых БПЛА рассказали в Минобороны.

— Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Уничтожение дронов также подтвердил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Он отметил, что обломки одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным домом, пострадавших нет.



Зеленский заявил, что контрнаступление не закончится «хэппи-эндом» Президент Украины заявил, что счастливого конца контрнаступления не предвидится. Во время интервью CNN Владимир Зеленский рассказал о невозможности «хэппи-энда».

— Во-первых, это не фильм на полтора часа, это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Никакого хэппи-энда, — сказал Владимир Зеленский.

Контрнаступление Украины продолжается с начала лета. В Минобороны России неоднократно заявляли, что российская армия отражает все атаки ВСУ. Владимир Путин также отмечал, что украинское контрнаступление «провалилось».



Военные пенсионеры смогут заключать контракт без потери пенсии Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать полную компенсацию военной пенсии. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

В документе уточняется, что для контрактников компенсации будут производиться в период с 24 февраля 2022 года, а для призванных в рамках мобилизации — с 21 сентября 2022 года. Президент поручил правительству РФ определить порядок осуществления компенсационных выплат, а также обеспечить финансирование расходов, связанных с выполнением указа.

Германия выделит Украине еще 20 млн евро «неотложной помощи» ФРГ выделит Украине еще 20 млн евро в качестве «неотложной помощи», сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

— Мы поддерживаем Украину в её подготовке к зиме и увеличиваем нашу чрезвычайную гуманитарную помощь ещё на 20 млн евро, — передает издание слова Анналены Бербок.

Также министр иностранных дел отметила, что общий объем немецкой гуманитарной помощи Украине в 2023 году составил 380 млн евро.

Дмитрий Песков заявил, что покинувшие Россию граждане вернутся обратно Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что покинувшие Россию граждане будут возвращаться обратно на фоне роста рынка. Об этом он заявил во время интервью РБК.



— В экономическом плане Россия живет «неплохо» и демонстрирует хорошие показатели, несмотря на «недружественную атмосферу, — отметил Дмитрий Песков. В Кремле прокомментировали запрет на ввоз смартфонов в Евросоюз Комментируя решение Еврокомиссии о запрете россиянам ввозить в Евросоюз смартфоны и ноутбуки, Дмитрий Песков назвал его назвал чрезвычайным с точки зрения здравого смысла.

— Хочется сказать: Ребята, ну не до такой же степени, опомнитесь, вам потом будет стыдно просто за то, что вы такие мысли клали на бумагу, — заявил Дмитрий Песков.

Ранее ЕС запретил россиянам ввозить смартфоны в Евросоюз, а также въезжать на личных автомобилях, зарегистрированных в России. Также на территорию ЕС запрещено ввозить шампуни, ноутбуки, зубную пасту и тд.

Когда Россия ликвидирует угрозу атаки дронов Также в беседе с РБК Песков выразил надежду на то, что Россия «с течением времени» сможет ликвидировать угрозу атак украинских беспилотников.



— Наши военные, средства противовоздушной обороны, службы безопасности совершенствуют свои методы борьбы, набираются опыта. И, конечно, здесь мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы, — заявил Дмитрий Песков.



Но он добавил, что полностью исключить эту угрозу будет возможно только в случае, если специальная военная операция будет продолжена «до победного конца».

