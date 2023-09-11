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    В Петербурге с третьего раза экс-полицейских признали виновными в краже 16 млн рублей из апарт-отеля

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    14 комментариев

    Выборгский райсуд огласил приговор экс-сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Петербурга и области Александру Скалдину и Анатолию Иващенко. Их все-таки признали виновными, но не во всем.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 сентября, подсудимых обвиняли в краже и незаконном проникновении в жилище. Якобы в марте 2018 года во время обыска в апарт-отеле Yes они украли из номера 15 млн 850 тыс. руб. Обыск, как писала «Фонтанка», проводился у фигуранта на момент дела о махинациях в автосалонах. С заявлением о краже он обратился только через два месяца.

    Оперативники своей вины ни в ходе следствия, ни в суде не признали. В мае 2021 года Выборгский райсуд их оправдал. Но решение отменил горсуд и отправил дело на повторное рассмотрение. И во второй раз суд не признал их виновными в апреле 2022 года. Но и это решение горсуд отменил.

    В ходе судебных прений государственный обвинитель исключил из обвинения каждого из подсудимых статью о незаконном проникновении как излишне вмененную.

    Суд признал их виновными в краже и наказал лишением свободы на 5 лет условно каждого. С них также взыскано в пользу потерпевшего 15 850 000 рублей в счет возмещения материального ущерба.

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    Комментарии 14

    Гость11 Сен 2023 в 13:22
    Где видео ? или нигде?
    +0−0
    Гость11 Сен 2023 в 13:06
    В отеле не было видео???
    +0−0
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