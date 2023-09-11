В Петербурге с третьего раза экс-полицейских признали виновными в краже 16 млн рублей из апарт-отеля

Выборгский райсуд огласил приговор экс-сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Петербурга и области Александру Скалдину и Анатолию Иващенко. Их все-таки признали виновными, но не во всем.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 сентября, подсудимых обвиняли в краже и незаконном проникновении в жилище. Якобы в марте 2018 года во время обыска в апарт-отеле Yes они украли из номера 15 млн 850 тыс. руб. Обыск, как писала «Фонтанка», проводился у фигуранта на момент дела о махинациях в автосалонах. С заявлением о краже он обратился только через два месяца.
Оперативники своей вины ни в ходе следствия, ни в суде не признали. В мае 2021 года Выборгский райсуд их оправдал. Но решение отменил горсуд и отправил дело на повторное рассмотрение. И во второй раз суд не признал их виновными в апреле 2022 года. Но и это решение горсуд отменил.
В ходе судебных прений государственный обвинитель исключил из обвинения каждого из подсудимых статью о незаконном проникновении как излишне вмененную.
Суд признал их виновными в краже и наказал лишением свободы на 5 лет условно каждого. С них также взыскано в пользу потерпевшего 15 850 000 рублей в счет возмещения материального ущерба.