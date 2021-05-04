В Петербурге суд оправдал бывших полицейских. Пришлось высчитывать габариты 16 миллионов рублей

О приговоре 4 мая сообщает Обьединенная пресс-служба судов Петербурга. Как пытался доказать прокурор, Скалдин и Иващенко в марте 2018 года залезли в один из номеров апарт-отеля «YES» и украли там 16 миллионов. Потерпевший Орхан Фарзалиев на момент якобы совершенного преступления находился под арестом по делу о махинациях в автосалонах . Он утверждал, что деньги у него украли 20 марта, хотя с заявлением о краже Фарзалиев обратился только в мае.

Суд выслушал свидетеля, которая уверяла, что отчетливо видела пакет с деньгами — черный, с надписью BMW. По ее словам, общий размер поклажи был примерно 78 на 64 сантиметра, все это спрятали в кровать. Пришлось считать — купюра номиналом в 5 тысяч рублей имеет размеры 157х69х0.11 миллиметров. Почти 16 миллионов это стопка высотой примерно в 35 сантиметров.

Видеозаписи из апарт-отеля низкого качества и без дат, по сути в деле остались только показания потерпевшего и свидетеля. Скалдин и Иващенко утверждали, что в номере Фарзалиева никогда не были, никаких денег не брали и не видели, да и друг с другом до возбуждения дела знакомы не были.

«Не установлено событие преступления», — установил суд и обоих оправдал.

Дело Фарзалиева недавно дошло до суда, но не того. Оно направлено по подсудности. В нем 22 обвиняемых.