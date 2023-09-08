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    «Ъ»: В результате атаки беспилотников в Брянске ранен человек и повреждены здания

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    По информации издания «КоммерсантЪ», сбитые украинские беспилотники, которые 8 сентября массово атаковали Брянск, стали причиной пожара и ранения человека.

    Издание сообщило, что два беспилотника, которые были сбиты над брянским вокзалом, повредили историческое здание, а также железнодорожную платформу. Кроме того, по информации «Ъ», был ранен пассажир поезда.

    Третий сбитый БПЛА стал причиной возгорания в административном здании «крупнейшего производителя микроэлектроники».

    Как уточняет издание, было возбуждено уголовное дело о теракте.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что средства ПВО и РЭБ перехватили несколько украинских дронов. Также глава региона сообщил, что в одном из зданий вокзала были повреждены стекла, а пассажиры оттуда были эвакуированы.

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    БрянскАтака беспилотников
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