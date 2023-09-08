«Ъ»: В результате атаки беспилотников в Брянске ранен человек и повреждены здания

По информации издания «КоммерсантЪ», сбитые украинские беспилотники, которые 8 сентября массово атаковали Брянск, стали причиной пожара и ранения человека.
Издание сообщило, что два беспилотника, которые были сбиты над брянским вокзалом, повредили историческое здание, а также железнодорожную платформу. Кроме того, по информации «Ъ», был ранен пассажир поезда.
Третий сбитый БПЛА стал причиной возгорания в административном здании «крупнейшего производителя микроэлектроники».
Как уточняет издание, было возбуждено уголовное дело о теракте.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что средства ПВО и РЭБ перехватили несколько украинских дронов. Также глава региона сообщил, что в одном из зданий вокзала были повреждены стекла, а пассажиры оттуда были эвакуированы.