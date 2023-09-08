«Ъ»: В результате атаки беспилотников в Брянске ранен человек и повреждены здания

По информации издания «КоммерсантЪ», сбитые украинские беспилотники, которые 8 сентября массово атаковали Брянск, стали причиной пожара и ранения человека.



Издание сообщило, что два беспилотника, которые были сбиты над брянским вокзалом, повредили историческое здание, а также железнодорожную платформу. Кроме того, по информации «Ъ», был ранен пассажир поезда.

Третий сбитый БПЛА стал причиной возгорания в административном здании «крупнейшего производителя микроэлектроники».

Как уточняет издание, было возбуждено уголовное дело о теракте.