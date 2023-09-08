    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, ю-з

    765мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd98.2eur105.28

    Росавиация нашла замену египетскому перевозчику, который прекратил полеты в Москву

    134
    обсудить

    Российский чартерный перевозчик «Азур Эйр» вывезет из Шарм-эль-Шейха застрявших российских туристов в связи отменой полетов в Москву египетского лоукостера Red Sea Airlines. Об этом 8 августа сообщает Росавиация.

    Ночным рейсом 9 сентября авиакомпания «Азур Эйр» вывезет туристов из Москвы на египетский курорт. Ранее россияне, купившие путевку «Интуриста», застряли в московском аэропорту Шереметьево из-за отмены рейсов Red Sea Airlines — у перевозчика имеется всего лишь два лайнера, и только один из них используется для полетов в Москву. На днях самолету потребовался ремонт.

    Кто будет перевозить российских туристов 12 и 15 сентября, пока неизвестно. Этот вопрос находится в стадии обсуждения между «Интуристом» и российскими авиакомпаниями.

    На данный момент в Шарм-эль-Шейхе находятся 480 туристов, у которых на руках билеты Red Sea Airlines. Из них 186 россиян уже должны были вылететь обратно в Москву сегодня, 8 сентября.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Азур ЭйрRed Sea AirlinesИнтуристШарм-эш-Шейх
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close