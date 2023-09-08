Росавиация нашла замену египетскому перевозчику, который прекратил полеты в Москву

Ночным рейсом 9 сентября авиакомпания «Азур Эйр» вывезет туристов из Москвы на египетский курорт. Ранее россияне, купившие путевку «Интуриста», застряли в московском аэропорту Шереметьево из-за отмены рейсов Red Sea Airlines — у перевозчика имеется всего лишь два лайнера, и только один из них используется для полетов в Москву. На днях самолету потребовался ремонт.

Российский чартерный перевозчик «Азур Эйр» вывезет из Шарм-эль-Шейха застрявших российских туристов в связи отменой полетов в Москву египетского лоукостера Red Sea Airlines. Об этом 8 августа сообщает Росавиация.

Кто будет перевозить российских туристов 12 и 15 сентября, пока неизвестно. Этот вопрос находится в стадии обсуждения между «Интуристом» и российскими авиакомпаниями.

На данный момент в Шарм-эль-Шейхе находятся 480 туристов, у которых на руках билеты Red Sea Airlines. Из них 186 россиян уже должны были вылететь обратно в Москву сегодня, 8 сентября.