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    Египетская Red Sea Airlines приостанавливает полеты в Москву после задержек в Шереметьево

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    Египетский авиаперевозчик Red Sea Airlines прекращает полеты в Москву на период с 8 по 17 сентября, сообщает Росавиация. В российском ведомстве в ближайшее время состоится совещание по вывозу туристов из Шарм-эш-Шейха и перелету туристов из Москвы в Египет.

    В обсуждении примут участие туроператор «Интурист» и представители российских авиакомпаний. Пассажиры египетской авиакомпании — клиенты «Интуриста», поэтому Росавиация призывает обращаться за дополнительной информацией к туроператору.

    Red Sea Airlines уже сообщила о готовности перенести дату поездки пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю. Если пассажир откажется от позднего авиаперелета, перевозчик компенсирует полную стоимость билета.

    Накануне стало известно, что пассажиры рейса Москва — Шарм-эш-Шейх авиакомпании Red Sea Airlines больше суток не могли вылететь из Шереметьево в Египет из-за нехватки самолетов. В парке авиаперевозчика находятся всего два борта.

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