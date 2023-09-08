Египетская Red Sea Airlines приостанавливает полеты в Москву после задержек в Шереметьево

Египетский авиаперевозчик Red Sea Airlines прекращает полеты в Москву на период с 8 по 17 сентября, сообщает Росавиация. В российском ведомстве в ближайшее время состоится совещание по вывозу туристов из Шарм-эш-Шейха и перелету туристов из Москвы в Египет.

В обсуждении примут участие туроператор «Интурист» и представители российских авиакомпаний. Пассажиры египетской авиакомпании — клиенты «Интуриста», поэтому Росавиация призывает обращаться за дополнительной информацией к туроператору.

Red Sea Airlines уже сообщила о готовности перенести дату поездки пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю. Если пассажир откажется от позднего авиаперелета, перевозчик компенсирует полную стоимость билета.