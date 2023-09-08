Дело в метро. Экс-министра транспорта Красноярского края приговорили к реальному сроку

Бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров приговорен к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске. Суд вынес вердикт 8 сентября. Также Димитрову запретили заниматься деятельностью, связанной с госслужбой, в течение 2,5 лет.



Константина Димитрова арестовали в июле 2022 года по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске. Экс-министр признал вину и стал сотрудничать со следствием.

Выяснилось, что Димитров распорядился подписать акт приемки-передачи работ по проектированию метрополитена, которые компания «КрасноярскТИСИЗ» выполнила не в полном объеме. По версии следствия, Димитров это сделал по указанию экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина. При этом обвиняемые знали, что изыскания выполнены не полностью. Но работы на 742 млн рублей были приняты и оплачены из федерального бюджета. Сейчас Юрий Лапшин находится под подпиской о невыезде.