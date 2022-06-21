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    Бывший замглавы Росприроднадзора Митволь заключил досудебное соглашение со следствием

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    2 комментария

    Бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием. Он готов возместить ущерб. Об этом 21 июня рассказали в Красноярском краевом суде.

    Защита просила смягчить Митволю меру пресечения, потому что обвиняемый «заключил досудебное соглашение, у него на попечении находятся мама-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, а также он готов в добровольном порядке возместить ущерб».

    Адвокат предоставил суду поручительства депутатов Госдумы Хинштейна и Савченко.

    Однако прокурор сообщила суду, что бывшего замглавы Росприроднадзора задержали в аэропорту при попытке покинуть Россию, значит, он может скрыться. Кроме того, прокурор уточнила, что был нанесен ущерб бюджету, а также отметила тяжесть преступления.

    Краевой суд оставил без изменений решение суда первой инстанции об аресте Митволя.

    Олег Митволь проходит подозреваемым по делу о хищении 900 миллионов рублей. Его задержали 8 июня в аэропорту Внуково. Бывшего замглавы Росприроднадзора заключили под стражу до 24 июля. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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    Комментарии (2)

    rootwing
    Через Лимпопо азиатское надо было бежать в худшем случае через Армению .
    Инкогнито2021
    Если он готов возместить 900 млн в в хищении которых его обвиняют. То сколько же он украл на самом деле
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