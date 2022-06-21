Бывший замглавы Росприроднадзора Митволь заключил досудебное соглашение со следствием

Бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием. Он готов возместить ущерб. Об этом 21 июня рассказали в Красноярском краевом суде.
Защита просила смягчить Митволю меру пресечения, потому что обвиняемый «заключил досудебное соглашение, у него на попечении находятся мама-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, а также он готов в добровольном порядке возместить ущерб».
Адвокат предоставил суду поручительства депутатов Госдумы Хинштейна и Савченко.
Однако прокурор сообщила суду, что бывшего замглавы Росприроднадзора задержали в аэропорту при попытке покинуть Россию, значит, он может скрыться. Кроме того, прокурор уточнила, что был нанесен ущерб бюджету, а также отметила тяжесть преступления.
Краевой суд оставил без изменений решение суда первой инстанции об аресте Митволя.