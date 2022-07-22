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    В Красноярском крае задержали регионального министра транспорта

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    В Красноярском крае задержан региональный министр транспорта Константин Димитров. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах в пятницу, 22 июля, сообщает ТАСС.

    По данным собеседника агентства, задержание министра связано с проектом строительства метро в Красноярске.

    Ранее «Фонтанка» писала о задержании при попытке выехать из России и дальнейшем аресте председателя совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» и бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя. Экс-чиновника подозревают в хищении 900 млн рублей, которые были выделены на строительство красноярского метро.

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