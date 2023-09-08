Генсек ООН Гутерреш не увидел скорого окончания конфликта на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что не видит окончания конфликта на Украине в ближайшее время. Об этом он рассказал в пятницу, 8 сентября, на пресс-конференции в Нью-Дели, передает РИА Новости.

«Полагаю, что обе стороны решили продолжать конфликт», — сказал генсек ООН.



Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган поделился, что не видит на горизонте перспектив для установления мира на Украине.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в июле заявлял, что российский лидер Владимир Путин открыт «к любым контактам» для достижения задач России средствами помимо спецоперации. В октябре 2022 года президент Украины подписал закон, который запретил ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.