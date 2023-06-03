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    Песков: Путин открыт «к любым контактам» для достижения задач России средствами помимо спецоперации

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    63 комментария

    Владимир Путин открыт к обсуждению возможных способов достижения целей России помимо специальной военной операции на Украине. Об этом заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    «Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, с тем чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем специальная военная операция», — заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков добавил: «Если это будет возможно, это будет предпочтительно».

    Так Песков прокомментировал возможность организации мирного саммита по Украине в Париже. По данным газеты Wall Street Journal, президент Франции Эммануэль Макрон обратился с таким предложением к Владимиру Зеленскому.

    По словам Пескова, страны «коллективного Запада» сейчас не оставляют «иного выхода». Пресс-секретарь президента пояснил: Украина стала инструментом в комбинированной войне Запада против России. В такой ситуации ведение переговоров не имеет перспектив.

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    Комментарии 63

    Гость03 Июн 2023 в 21:10
    Как думаете, имперскость головного мозга излечимо, или навсегда?
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 21:06
    Путин хороший президент.
    +0−0
    Васисуалий Лошков03 Июн 2023 в 20:54
    если бы дедушка пил меньше пиво,,,,,,,,,,,))))
    +1−0
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