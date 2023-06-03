Песков: Путин открыт «к любым контактам» для достижения задач России средствами помимо спецоперации

Владимир Путин открыт к обсуждению возможных способов достижения целей России помимо специальной военной операции на Украине. Об этом заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.



«Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, с тем чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем специальная военная операция», — заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков добавил: «Если это будет возможно, это будет предпочтительно».



Так Песков прокомментировал возможность организации мирного саммита по Украине в Париже. По данным газеты Wall Street Journal, президент Франции Эммануэль Макрон обратился с таким предложением к Владимиру Зеленскому.

