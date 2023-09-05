Эрдоган не увидел перспектив мира на Украине

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган не видит на горизонте перспектив для установления мира на Украине. Об этом глава государства сообщил журналистам в самолете по возвращению из Сочи, передает во вторник, 5 сентября, РИА Новости.

Он заявил, что Турция с первого дня конфликта выступала за мир, диалог и дипломатию, а также прилагала большие усилия для предотвращения дальнейшего кровопролития. «Мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились <…> Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», — сказал Эрдоган.

Президент Турции добавил, что надеется, что конфликт как можно скорее закончится «справедливым и прочным миром на основе международного права».

