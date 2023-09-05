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    Эрдоган не увидел перспектив мира на Украине

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    Турецкий лидер Реджеп Эрдоган не видит на горизонте перспектив для установления мира на Украине. Об этом глава государства сообщил журналистам в самолете по возвращению из Сочи, передает во вторник, 5 сентября, РИА Новости.

    Он заявил, что Турция с первого дня конфликта выступала за мир, диалог и дипломатию, а также прилагала большие усилия для предотвращения дальнейшего кровопролития. «Мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились <…> Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», — сказал Эрдоган.

    Президент Турции добавил, что надеется, что конфликт как можно скорее закончится «справедливым и прочным миром на основе международного права».

    Вчера, 4 сентября, в Сочи прошли переговоры между Эрдоганом и Владимиром Путиным. Представитель Кремля назвал их конструктивными.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в июле заявлял, что российский лидер Владимир Путин открыт «к любым контактам» для достижения задач России средствами помимо спецоперации. В октябре 2022 года президент Украины подписал закон, который запретил ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.

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