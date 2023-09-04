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    Песков назвал переговоры Путина и Эрдогана конструктивными. Документов стороны подписывать не планируют

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    Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи прошли очень конструктивно. Первая часть в расширенном составе завершилась, сейчас главы государств общаются лично, сообщил 4 сентября «Коммерсанту» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он также добавил, что по итогу не планируется подписание каких-либо документов.

    Ранее сообщалось, что в ходе встречи Владимир Путин выразил надежду на то, что в ближайшее время будут завершены переговоры по созданию газового хаба. Кроме того, глава государства отметил, что собирается поднять вопрос о зерновой сделке.

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