Песков назвал переговоры Путина и Эрдогана конструктивными. Документов стороны подписывать не планируют

Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи прошли очень конструктивно. Первая часть в расширенном составе завершилась, сейчас главы государств общаются лично, сообщил 4 сентября «Коммерсанту» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также добавил, что по итогу не планируется подписание каких-либо документов.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Владимир Путин выразил надежду на то, что в ближайшее время будут завершены переговоры по созданию газового хаба. Кроме того, глава государства отметил, что собирается поднять вопрос о зерновой сделке.